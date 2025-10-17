Брюссель розглядає додаткові €25 млрд активів рф по всьому ЄС у межах "репараційного кредиту" для України - Politico

$41.640.12
48.520.01
ukenru
Ексклюзив
08:14 • 10248 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 27993 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 21232 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 52946 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 57772 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 41478 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42016 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40763 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 64748 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37997 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39 • 17271 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 17944 перегляди
Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ17 жовтня, 03:09 • 10782 перегляди
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11 • 6568 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 17184 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 27972 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 64744 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 94864 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 62929 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 85910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Джей Ді Венс
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Угорщина
Крим
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 46231 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 94621 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 71368 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 72677 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 77180 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фільм
IPad Pro

Брюссель розглядає додаткові €25 млрд активів рф по всьому ЄС у межах "репараційного кредиту" для України - Politico

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Європейський Союз розглядає можливість використання заморожених російських державних активів вартістю 140 млрд євро для надання кредиту Україні. Єврокомісія також прагне залучити 25 млрд євро з приватних банківських рахунків для цієї ініціативи.

Брюссель розглядає додаткові €25 млрд активів рф по всьому ЄС у межах "репараційного кредиту" для України - Politico

Європейський Союз готується використати заморожені російські державні активи вартістю 140 млрд євро для фінансування великого кредиту Україні. Однак, Європейська комісія все ще потребує більшого, з посиланням на документ повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Основна частина заморожених активів знаходиться у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear. Однак ще 25 мільярдів євро перебувають на приватних банківських рахунках по всьому блоку, і керівництво ЄС має намір обговорити використання цих коштів для надання кредитів Києву", - ідеться у публікації.

"Слід розглянути питання щодо можливості розповсюдження ініціативи репараційного кредиту на інші знерухомлені активи в ЄС", - ідеться у документі, який Єврокомісія розіслала по столицях ЄС перед п'ятничною зустріччю послів з цього питання.

"Юридична здійсненність поширення підходу до репараційного кредиту на такі активи детально не оцінювалася, - ідеться в документі. - Така оцінка необхідна, перш ніж ухвалювати рішення про подальші кроки".

У документі викладено "принципи розробки" ініціативи репараційного кредиту для України, яка обговорюватиметься напередодні саміту ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Очікується, що лідери ЄС проведуть широке обговорення цієї ініціативи та звернуться до Єврокомісії з проханням подати пропозицію щодо кредиту. Представники ЄС очікують, що законодавство буде представлене найближчим часом і стане майданчиком для подальших переговорів про фінансові заходи, необхідні для його реалізації, пише видання.

Міністри фінансів країн блоку, як вказано, обговорять ініціативу на своїй наступній зустрічі у листопаді.

Інші принципи розробки, як повідомляється, включають національні гарантії по кредиту, що є ключовою вимогою Бельгії, яка побоюється, що москва може направити цілу армію юристів для вилучення коштів, які зазнали санкцій.

"Необхідно створити надійну структуру гарантій та ліквідності, щоб гарантувати, що ЄС завжди зможе виконати свої зобов'язання перед Euroclear, - ідеться у документі. - З цією метою пропонується створити систему двосторонніх гарантій, які надаються державами-членами Союзу".

Ці гарантії, як вказано, забезпечать "доступ до необхідної ліквідності у разі потреби для задоволення будь-якої гарантійної вимоги", тобто для забезпечення негайної виплати.

Наступний семирічний бюджет ЄС, починаючи з 2028 року, візьме на себе національні гарантії "з достатнім покриттям під заставу" – фінансовою подушкою безпеки, яка забезпечить Брюсселю можливість виконання своїх зобов'язань, пише видання.

Після надання кредиту кошти будуть спрямовані на "розвиток оборонно-технологічної та промислової бази України та її інтеграцію до європейської оборонної промисловості", а також на підтримку національного бюджету країни "за дотриманням відповідних умов".

Мерц обіцяє виступити на саміті ЄС за використання заморожених активів рф для €140 млрд кредиту Україні16.10.25, 11:58 • 3626 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Euroclear
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Бельгія
Україна
Київ