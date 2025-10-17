Брюссель розглядає додаткові €25 млрд активів рф по всьому ЄС у межах "репараційного кредиту" для України - Politico

Європейський Союз готується використати заморожені російські державні активи вартістю 140 млрд євро для фінансування великого кредиту Україні. Однак, Європейська комісія все ще потребує більшого, з посиланням на документ повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Основна частина заморожених активів знаходиться у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear. Однак ще 25 мільярдів євро перебувають на приватних банківських рахунках по всьому блоку, і керівництво ЄС має намір обговорити використання цих коштів для надання кредитів Києву", - ідеться у публікації.

"Слід розглянути питання щодо можливості розповсюдження ініціативи репараційного кредиту на інші знерухомлені активи в ЄС", - ідеться у документі, який Єврокомісія розіслала по столицях ЄС перед п'ятничною зустріччю послів з цього питання.

"Юридична здійсненність поширення підходу до репараційного кредиту на такі активи детально не оцінювалася, - ідеться в документі. - Така оцінка необхідна, перш ніж ухвалювати рішення про подальші кроки".

У документі викладено "принципи розробки" ініціативи репараційного кредиту для України, яка обговорюватиметься напередодні саміту ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Очікується, що лідери ЄС проведуть широке обговорення цієї ініціативи та звернуться до Єврокомісії з проханням подати пропозицію щодо кредиту. Представники ЄС очікують, що законодавство буде представлене найближчим часом і стане майданчиком для подальших переговорів про фінансові заходи, необхідні для його реалізації, пише видання.

Міністри фінансів країн блоку, як вказано, обговорять ініціативу на своїй наступній зустрічі у листопаді.

Інші принципи розробки, як повідомляється, включають національні гарантії по кредиту, що є ключовою вимогою Бельгії, яка побоюється, що москва може направити цілу армію юристів для вилучення коштів, які зазнали санкцій.

"Необхідно створити надійну структуру гарантій та ліквідності, щоб гарантувати, що ЄС завжди зможе виконати свої зобов'язання перед Euroclear, - ідеться у документі. - З цією метою пропонується створити систему двосторонніх гарантій, які надаються державами-членами Союзу".

Ці гарантії, як вказано, забезпечать "доступ до необхідної ліквідності у разі потреби для задоволення будь-якої гарантійної вимоги", тобто для забезпечення негайної виплати.

Наступний семирічний бюджет ЄС, починаючи з 2028 року, візьме на себе національні гарантії "з достатнім покриттям під заставу" – фінансовою подушкою безпеки, яка забезпечить Брюсселю можливість виконання своїх зобов'язань, пише видання.

Після надання кредиту кошти будуть спрямовані на "розвиток оборонно-технологічної та промислової бази України та її інтеграцію до європейської оборонної промисловості", а також на підтримку національного бюджету країни "за дотриманням відповідних умов".

