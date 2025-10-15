$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
10:14 • 20410 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20319 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20724 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 18968 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
15 жовтня, 08:03 • 17144 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16767 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
15 жовтня, 07:17 • 30464 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30565 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика
15 жовтня, 07:17 • 30465 перегляди
Канада та Британія приєднаються до плану ЄС щодо використання $300 млрд активів рф на користь України

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Канада та Велика Британія долучаться до плану ЄС щодо використання майже 300 мільярдів доларів активів Центробанку РФ для підтримки України. Цей механізм передбачає надання кредитів на зброю та економічну підтримку без прямої конфіскації коштів.

Канада та Британія приєднаються до плану ЄС щодо використання $300 млрд активів рф на користь України

План використання частини майже 300 мільярдів доларів активів центральних банків рф для підтримки України знаходиться у підготовчій фазі. Ініціатива укрплюєтья новими активними учасниками, серед них - Велика Британія і Канада.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Велика Британія та Канада Європейський Союз приєднаються до плану Європейського союзу щодо використання частини активів російського центрального банку для підтримки України. Ідеться про на суму майже 300 мільярдів доларів. Відповідні кошти наразі знаходяться у розпорядженні країн Групи Семи (G7 або "Велика сімка"). План передбачає надання Україні кредитів на купівлю зброї та підтримку її економіки без прямої конфіскації активів за допомогою механізму, який дозволить цього уникнути.

Наступного тижняЄС має намір досягти політичної угоди про використання цих активів. Але ще потрібно пройти обговорення і узгодження під зустрічі в Брюсселі. Згодом, при наявності позитивних рішень, планується розпочати розробку механізму виділення коштів. Строк - до другого кварталу 2026 року.

Роль Сполученого Королівства та ЄС

Згідно з останніми даними Міністерства закордонних справ за березень 2025 року:

  • санкції Великої Британії заморозили понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33,3 мільярда доларів) російських активів;
    • ЄС має близько 200 мільярдів євро (232 мільярди доларів)

      Втім фінансування, що надсилається Україні з імобілізованих російських активів, поки що обмежується прибутками та нарахованими на них відсотками. Більшість з них зберігаються через бельгійську клірингову палату Euroclear, що призводить до небажання Бельгії та інших країн.

      Велика Британія готова координувати дії з ЄС щодо плану допопмоги Україні коштами, що мають відношення до заморожених активів банків рф. 

      Ми готові просуватися у напрямку скоординованого використання вартості іммобілізованих російських суверенних активів для підтримки збройних сил України та таким чином залучення Росії до переговорів. Ми прагнемо зробити це у тісній співпраці зі США. .. 

      - заявив Кір Стармер, глава кабміну Великої Британії. 

      Прем'єр-міністр Великої Британії  

      Лідери E3 у своїй заяві зазначили про готовність "розробити подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни Росії та посилення тиску".

      Нагадаємо

      Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала використання заморожених активів рф для України. Вона зауважила, що росія веде гібридну війну проти Європи, але захиститися від усіх її проявів неможливо.

      Ігор Тележніков

      ЕкономікаПолітика
      Війна в Україні
      Euroclear
      Кір Стармер
      Європейський Союз
      Брюссель
      Канада
      Бельгія
      Велика Британія
      Сполучені Штати Америки
      Україна