Канада та Британія приєднаються до плану ЄС щодо використання $300 млрд активів рф на користь України

План використання частини майже 300 мільярдів доларів активів центральних банків рф для підтримки України знаходиться у підготовчій фазі. Ініціатива укрплюєтья новими активними учасниками, серед них - Велика Британія і Канада.

Деталі

Велика Британія та Канада Європейський Союз приєднаються до плану Європейського союзу щодо використання частини активів російського центрального банку для підтримки України. Ідеться про на суму майже 300 мільярдів доларів. Відповідні кошти наразі знаходяться у розпорядженні країн Групи Семи (G7 або "Велика сімка"). План передбачає надання Україні кредитів на купівлю зброї та підтримку її економіки без прямої конфіскації активів за допомогою механізму, який дозволить цього уникнути.

Наступного тижняЄС має намір досягти політичної угоди про використання цих активів. Але ще потрібно пройти обговорення і узгодження під зустрічі в Брюсселі. Згодом, при наявності позитивних рішень, планується розпочати розробку механізму виділення коштів. Строк - до другого кварталу 2026 року.

Роль Сполученого Королівства та ЄС

Згідно з останніми даними Міністерства закордонних справ за березень 2025 року:

санкції Великої Британії заморозили понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33,3 мільярда доларів) російських активів;

ЄС має близько 200 мільярдів євро (232 мільярди доларів)

Втім фінансування, що надсилається Україні з імобілізованих російських активів, поки що обмежується прибутками та нарахованими на них відсотками. Більшість з них зберігаються через бельгійську клірингову палату Euroclear, що призводить до небажання Бельгії та інших країн.

Велика Британія готова координувати дії з ЄС щодо плану допопмоги Україні коштами, що мають відношення до заморожених активів банків рф.

Ми готові просуватися у напрямку скоординованого використання вартості іммобілізованих російських суверенних активів для підтримки збройних сил України та таким чином залучення Росії до переговорів. Ми прагнемо зробити це у тісній співпраці зі США. .. - заявив Кір Стармер, глава кабміну Великої Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії

Лідери E3 у своїй заяві зазначили про готовність "розробити подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни Росії та посилення тиску".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала використання заморожених активів рф для України. Вона зауважила, що росія веде гібридну війну проти Європи, але захиститися від усіх її проявів неможливо.

