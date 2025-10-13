ЄС розглядає заморожені російські активи як ключ до підтримки допомоги Україні - Bloomberg

Європейський Союз дедалі більше переконаний, що використання близько 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку є єдиним життєздатним способом забезпечити стабільне фінансування України. Це зумовлено тим, що інші джерела фінансування вичерпуються, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Європейський Союз прагнутиме досягти політичної угоди щодо використання цих активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Як тільки це буде забезпечено, виконавчий орган блоку швидко розпочне роботу над юридичною пропозицією щодо механізму вивільнення коштів до другого кварталу наступного року, повідомили джерела. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення є приватними.

Відчуття терміновості виникає в той час, як значна частина відповідальності за фінансування військових та економічних потреб України тепер лягає на Європу, а США заявляють, що більше не платитимуть за зброю, яку можуть надати Києву. Тим часом кілька держав-членів ЄС охоплені політичними та бюджетними потрясіннями, намагаючись поєднувати збільшення витрат на власну безпеку.

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що деякі союзники зволікають із наданням фінансування спеціальної програми закупівель, яка дозволяє Україні купувати зброю у США за рахунок коштів, що надаються переважно європейськими партнерами. Він сказав, що Київ планував здійснювати закупівлі на суму 1 мільярд доларів на місяць, щоб "повністю реалізувати свій потенціал". Минулого місяця Україна заявила, що шість країн вже виділили близько 2 мільярдів доларів на пакети оборонної підтримки.

Київ давно закликає союзників надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та засобів більшої дальності для ударів по військових цілях глибоко всередині росії, в той час як москва продовжує невпинно бомбардувати її міста та руйнувати її енергетичну інфраструктуру.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що розгляне можливість озброєння України далекобійними ракетами "Томагавк", хоча, можливо, спочатку він поговорить про це з володимиром путіним, щоб покласти край війні, яка триває вже четвертий рік. російський президент поки що не виявив жодних конкретних ознак бажання розпочати мирні переговори, незважаючи на постійні зусилля Трампа.

Згідно з планами, які обговорюються ЄС, Україна отримає близько 140 мільярдів євро нових позик з використанням цих активів. Гроші будуть повернуті лише в тому випадку, якщо росія погодиться виплатити Україні збитки, завдані війною. ЄС неодноразово заявляв, що активи залишаться замороженими, якщо цього не станеться, і шукає спосіб зберегти кошти заблокованими на основі голосування більшістю, а не одноголосності, яка потрібна зараз.

Водночас ЄС або група держав-членів нададуть Euroclear, бельгійській кліринговій палаті, де зберігаються активи, гарантії, що вона зможе задовольнити будь-які потенційні майбутні російські претензії, якщо вони виникнуть через судові оскарження. москва заявила, що вжиє заходів у відповідь, якщо активи будуть конфісковані. Плани ЄС не передбачають повного конфіскації активів.

Однак Бельгія досі виступає проти цього кроку, стверджуючи, що їй потрібно переконатися в юридичній обґрунтованості будь-яких наданих гарантій. Держави-члени ЄС також обговорюють умови, які мають бути додані до позик, чи повинні кошти використовуватися для військових цілей, економічних потреб України чи для обох, а також яку частину грошей слід витратити на постачання з Європи, а яку з інших джерел.

За словами деяких джерел, Києву, ймовірно, знадобиться понад 200 мільярдів доларів для підтримки своєї оборони та фінансових потреб до кінця цього десятиліття, якщо війна продовжиться.

Країни ЄС хочуть координувати використання активів з іншими союзниками "Великої сімки", включаючи США, де зберігається частина коштів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія готова це зробити після телефонної розмови з лідерами Франції та Німеччини минулого тижня. Разом G-7 заморозила активи російських центральних банків на суму близько 300 мільярдів доларів.

Цього тижня це питання обговорять міністри фінансів G-7 разом із новими санкціями, щоб чинити тиск на енергетичні доходи росії, повідомили джерела. G-7 вже погодилася забезпечити Україну прибутками, які генерують іммобілізовані активи, і ці кошти продовжуватимуть надходити.

Окремо лідери ЄС прагнутимуть досягти угоди щодо власного пакету санкцій блоку на саміті наступного тижня. Пакет, який включає заходи щодо заборони російського зрідженого природного газу з 2027 року та обмеження щодо кількох суб'єктів у третіх країнах, що дозволяють Москві торгувати енергією, поки що застопорили Словаччина та Австрія.

Доповнення

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою заявила, що в Європейському Союзі триває робота щодо питання використання російських заморожених активів.