ЄС розглядає заморожені російські активи як ключ до підтримки допомоги Україні - Bloomberg

$41.600.10
48.110.10
ukenru
15:26 • 2690 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6972 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8470 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8952 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11689 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12629 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17429 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11985 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13580 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28056 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
71%
751мм
Популярнi новини
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей13 жовтня, 07:11 • 18649 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 12866 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 21926 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 19014 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 9946 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 10075 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 17426 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 28052 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 26714 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 32204 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 618 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 1710 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 3002 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 3536 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 42858 перегляди
Актуальне
Financial Times
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
E-6 Mercury

ЄС розглядає заморожені російські активи як ключ до підтримки допомоги Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Європейський Союз розглядає використання близько 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку як єдиний спосіб стабільного фінансування України. Лідери ЄС прагнуть досягти політичної угоди щодо цього на саміті наступного тижня, після чого почнеться робота над юридичною пропозицією.

ЄС розглядає заморожені російські активи як ключ до підтримки допомоги Україні - Bloomberg

Європейський Союз дедалі більше переконаний, що використання близько 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку є єдиним життєздатним способом забезпечити стабільне фінансування України. Це зумовлено тим, що інші джерела фінансування вичерпуються, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Європейський Союз прагнутиме досягти політичної угоди щодо використання цих активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Як тільки це буде забезпечено, виконавчий орган блоку швидко розпочне роботу над юридичною пропозицією щодо механізму вивільнення коштів до другого кварталу наступного року, повідомили джерела. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення є приватними.

Відчуття терміновості виникає в той час, як значна частина відповідальності за фінансування військових та економічних потреб України тепер лягає на Європу, а США заявляють, що більше не платитимуть за зброю, яку можуть надати Києву. Тим часом кілька держав-членів ЄС охоплені політичними та бюджетними потрясіннями, намагаючись поєднувати збільшення витрат на власну безпеку.

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що деякі союзники зволікають із наданням фінансування спеціальної програми закупівель, яка дозволяє Україні купувати зброю у США за рахунок коштів, що надаються переважно європейськими партнерами. Він сказав, що Київ планував здійснювати закупівлі на суму 1 мільярд доларів на місяць, щоб "повністю реалізувати свій потенціал". Минулого місяця Україна заявила, що шість країн вже виділили близько 2 мільярдів доларів на пакети оборонної підтримки.

Київ давно закликає союзників надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та засобів більшої дальності для ударів по військових цілях глибоко всередині росії, в той час як москва продовжує невпинно бомбардувати її міста та руйнувати її енергетичну інфраструктуру.

Стармер, Макрон та Мерц домовилися про використання заморожених російських активів - Reuters11.10.25, 07:21 • 13120 переглядiв

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що розгляне можливість озброєння України далекобійними ракетами "Томагавк", хоча, можливо, спочатку він поговорить про це з володимиром путіним, щоб покласти край війні, яка триває вже четвертий рік. російський президент поки що не виявив жодних конкретних ознак бажання розпочати мирні переговори, незважаючи на постійні зусилля Трампа.

Згідно з планами, які обговорюються ЄС, Україна отримає близько 140 мільярдів євро нових позик з використанням цих активів. Гроші будуть повернуті лише в тому випадку, якщо росія погодиться виплатити Україні збитки, завдані війною. ЄС неодноразово заявляв, що активи залишаться замороженими, якщо цього не станеться, і шукає спосіб зберегти кошти заблокованими на основі голосування більшістю, а не одноголосності, яка потрібна зараз.

Водночас ЄС або група держав-членів нададуть Euroclear, бельгійській кліринговій палаті, де зберігаються активи, гарантії, що вона зможе задовольнити будь-які потенційні майбутні російські претензії, якщо вони виникнуть через судові оскарження. москва заявила, що вжиє заходів у відповідь, якщо активи будуть конфісковані. Плани ЄС не передбачають повного конфіскації активів.

Однак Бельгія досі виступає проти цього кроку, стверджуючи, що їй потрібно переконатися в юридичній обґрунтованості будь-яких наданих гарантій. Держави-члени ЄС також обговорюють умови, які мають бути додані до позик, чи повинні кошти використовуватися для військових цілей, економічних потреб України чи для обох, а також яку частину грошей слід витратити на постачання з Європи, а яку з інших джерел.

За словами деяких джерел, Києву, ймовірно, знадобиться понад 200 мільярдів доларів для підтримки своєї оборони та фінансових потреб до кінця цього десятиліття, якщо війна продовжиться.

Країни ЄС хочуть координувати використання активів з іншими союзниками "Великої сімки", включаючи США, де зберігається частина коштів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія готова це зробити після телефонної розмови з лідерами Франції та Німеччини минулого тижня. Разом G-7 заморозила активи російських центральних банків на суму близько 300 мільярдів доларів.

"Рішення, як це зробити, є": Зеленський обговорив з Лагард використання заморожених активів росії після атаки рф на енергетику10.10.25, 14:24 • 2688 переглядiв

Цього тижня це питання обговорять міністри фінансів G-7 разом із новими санкціями, щоб чинити тиск на енергетичні доходи росії, повідомили джерела. G-7 вже погодилася забезпечити Україну прибутками, які генерують іммобілізовані активи, і ці кошти продовжуватимуть надходити.

Окремо лідери ЄС прагнутимуть досягти угоди щодо власного пакету санкцій блоку на саміті наступного тижня. Пакет, який включає заходи щодо заборони російського зрідженого природного газу з 2027 року та обмеження щодо кількох суб'єктів у третіх країнах, що дозволяють Москві торгувати енергією, поки що застопорили Словаччина та Австрія.

Доповнення

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою заявила, що в Європейському Союзі триває робота щодо питання використання російських заморожених активів.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Euroclear
Кір Стармер
Кая Каллас
G7
Bloomberg
Австрія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Бельгія
Велика Британія
Німеччина
Словаччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна