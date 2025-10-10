"Рішення, як це зробити, є": Зеленський обговорив з Лагард використання заморожених активів росії після атаки рф на енергетику
Київ • УНН
Президент Зеленський проінформував президентку Європейського центрального банку Крістін Лагард про наслідки російської атаки на енергетичну систему України. Вони обговорили використання заморожених російських активів для відновлення України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард використання заморожених активів росії, і що "рішення, як це зробити, є", пише УНН.
Говорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака, знов удари по нашій енергетичній системі. росія застосувала більш ніж 450 дронів, десятки ракет, зокрема й балістику. Поінформував про наслідки цього терористичного удару
Зараз, з його слів, у різних наших регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики. "Робимо все, щоб відновити нормальне життя", - вказав Президент. І додав: "Важливо, щоб росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя".
Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо на дії
Сторони, з його слів, домовилися "тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами".
