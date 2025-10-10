$41.400.09
10:53 • 7826 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 15403 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 10844 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 11601 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 14217 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 16065 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 24549 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44754 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41902 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42191 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
"Решение, как это сделать, есть": Зеленский обсудил с Лагард использование замороженных активов россии после атаки рф на энергетику

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Президент Зеленский проинформировал президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о последствиях российской атаки на энергетическую систему Украины. Они обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

"Решение, как это сделать, есть": Зеленский обсудил с Лагард использование замороженных активов россии после атаки рф на энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард использование замороженных активов россии, и что "решение, как это сделать, есть", пишет УНН.

Говорил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Сегодня в Украине была тяжелая ночь. Очередная российская атака, снова удары по нашей энергетической системе. россия применила более 450 дронов, десятки ракет, в том числе и баллистику. Проинформировал о последствиях этого террористического удара

- написал Зеленский в соцсетях.

Сейчас, по его словам, в разных наших регионах работают ремонтные бригады, энергетики. "Делаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь", - указал Президент. И добавил: "Важно, чтобы россия несла реальную ответственность за то, что затягивает эту войну и пытается уничтожить жизнь".

Обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы ради защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине. Решение, как это сделать, есть. Спасибо за поддержку. Должна быть достаточная политическая воля в Европе, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов. Большинство партнеров нас в этом поддерживает, и мы рассчитываем на действия

- сообщил Зеленский.

Стороны, по его словам, договорились "тесно работать вместе с другими европейскими лидерами".

Давление ЕС на Бельгию по использованию замороженных российских активов для Украины растет - FT08.10.25, 09:58 • 3013 просмотров

Юлия Шрамко

