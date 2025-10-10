"Решение, как это сделать, есть": Зеленский обсудил с Лагард использование замороженных активов россии после атаки рф на энергетику
Киев • УНН
Президент Зеленский проинформировал президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о последствиях российской атаки на энергетическую систему Украины. Они обсудили использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард использование замороженных активов россии, и что "решение, как это сделать, есть", пишет УНН.
Говорил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Сегодня в Украине была тяжелая ночь. Очередная российская атака, снова удары по нашей энергетической системе. россия применила более 450 дронов, десятки ракет, в том числе и баллистику. Проинформировал о последствиях этого террористического удара
Сейчас, по его словам, в разных наших регионах работают ремонтные бригады, энергетики. "Делаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь", - указал Президент. И добавил: "Важно, чтобы россия несла реальную ответственность за то, что затягивает эту войну и пытается уничтожить жизнь".
Обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы ради защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине. Решение, как это сделать, есть. Спасибо за поддержку. Должна быть достаточная политическая воля в Европе, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов. Большинство партнеров нас в этом поддерживает, и мы рассчитываем на действия
Стороны, по его словам, договорились "тесно работать вместе с другими европейскими лидерами".
