Давление ЕС на Бельгию по использованию замороженных российских активов для Украины растет - FT

На Бельгию оказывается все большее давление, чтобы разрешить использование замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине после того, как Берлин и другие западные столицы изменили свою позицию, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Около 190 млрд евро российских государственных активов, хранящихся в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, было заморожено в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году. Однако многие западные страны, включая США, Германию и Бельгию, неохотно относились к доступу к этим средствам, опасаясь правовых и финансовых последствий.

Позиция Европы изменилась в последние недели, особенно после того, как администрация Трампа призвала союзников по G7 изъять "или иным образом использовать" базовые активы России "для финансирования обороны Украины", говорится в аналитическом документе США, с которым ознакомилась Financial Times.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в недавней статье в FT написал, что 140 млрд евро из этих средств следует использовать как кредит на вооружение Украины.

Мерц поддержал "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро: на каких условиях

Европейская комиссия с тех пор изложила возможную структуру такого "репарационного кредита", утверждая, что Москва должна взять на себя расходы, связанные с незаконной войной, развязанной главой Кремля Владимиром Путиным.

Европейские налогоплательщики не должны оплачивать войну россии: фон дер Ляйен указала на план по €140 млрд из активов рф для Украины

Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим 26 странам ЕС с просьбой покрыть юридические и финансовые риски, связанные с этим кредитом, и гарантировать полную сумму, чтобы Бельгии не пришлось его возвращать.

Его позиция вызвала осуждение со стороны других столиц, особенно учитывая то, что прибыль Euroclear облагается бельгийским корпоративным налогом, пишет издание.

"[Бельгия] три года утверждала, что Euroclear - бельгийская компания, и поэтому выгоды от нее тоже, - заявил один высокопоставленный дипломат ЕС, участвовавший в переговорах по этому вопросу. - Теперь, когда она хочет разделить риски, она заявляет, что Euroclear - европейская компания".

Три дипломата, участвовавшие в подготовке очередного раунда переговоров с ЕС в среду, заявили, что терпение бельгийских чиновников заканчивается.

В других столицах утверждают, что затруднительное положение Украины требует солидарности, и отмечают, что Польша согласилась разместить у себя основной центр снабжения оружия в Украину, а Дания - отправить истребители F-16 в Киев, не требуя других разделов рисков.

"Больше нет легких путей, - сказал другой дипломат ЕС. - Каждый должен делать то, что может".

Еврокомиссия, как сообщается, уже попыталась развеять некоторые опасения Бельгии, добавив положение о покрытии кредита национальными условными обязательствами, если Россия начнет выплачивать военные репарации.

"Мы считаем, что риски для Бельгии здесь достаточно ограничены, - заявил высокопоставленный чиновник ЕС. - Это не означает, что рисков нет вообще, и это не означает, что мы не хотим вести серьезный диалог с Бельгией... Но эти риски, вероятно, управляемы".

Еврокомиссия, поддержанная большинством столиц ЕС, утверждает, что кредит структурирован таким образом, что не приведет к изъятию активов, и указывает на то, что решения судов вне блока не признаются ЕС.

Однако бельгийское правительство заявило, что "текущий план, находящийся в обращении, является неудовлетворительным", и что условные обязательства "не решают вопрос покрытия рисков".

ЕС намерен согласовать кредит в размере 140 млрд евро до декабря, а первые выплаты запланированы на второй квартал 2026 года - говорится в публикации.

По данным Euroclear, с 2022 года правительство Бельгии собрало 3,6 млрд евро налогов с прибыли, полученной от активов, принадлежащих российскому центральному банку и российским компаниям, находящимся под санкциями ЕС.

Правительство Бельгии заявило, что эти налоговые поступления были "полностью предназначены для поддержки Украины".

Однако, как отмечает издание, не все деньги были переведены для Киева. "Кое-кто за моей спиной говорит, что я наживаюсь на войне… потому что я хочу сохранить миллиард налоговых денег, - заявил де Вевер на прошлой неделе. - На моем языке это называется "маленькие деньги", один миллиард, за риск, на который мы идем".

Позиция де Вевера, как указывает издание, вызвала раздражение некоторых лидеров ЕС на недавнем саммите в Копенгагене, сообщили FT официальные лица, осведомленные о ходе обсуждений. Они также указали на относительно низкий уровень военной поддержки Украины со стороны Бельгии за последние три года по сравнению с Данией, Швецией и Германией, которые предоставили Украине значительно больше.

Официальные лица Бельгии утверждают, что позиция де Вевера оправдана, поскольку он защищает свои национальные интересы.

"Есть смысл смотреть им в глаза и говорить, где красные линии", – сказал один из них.

Но другие лидеры ЕС заявили, что его отсутствие гибкости начинает иметь обратный эффект.

"Какова альтернатива? - сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен FT, когда ее спросили о несогласии с планом замораживания активов. - Мы должны найти способ финансирования, и если это не так, то я не слышала ни о каких [других] идеях".

Непокрытая потребность во внешней помощи на данный момент составляет $18,1 млрд на 2026 год - глава бюджетного комитета