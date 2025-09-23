$41.380.13
05:00 • 16994 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 17698 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 21867 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 37686 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 40717 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 40384 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 61785 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 68422 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63083 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30599 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Теги
Авторы
Непокрытая потребность во внешней помощи на данный момент составляет $18,1 млрд на 2026 год - глава бюджетного комитета

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Потребность Украины во внешнем финансировании бюджета на 2025 год составляет $39,3 млрд, из которых $30,6 млрд уже поступили. Еще $8,7 млрд, о которых есть договоренности, ожидаются от партнеров, покрывая текущие потребности.

Непокрытая потребность во внешней помощи на данный момент составляет $18,1 млрд на 2026 год - глава бюджетного комитета

Непокрытая потребность во внешнем финансировании от партнеров сейчас составляет $18,1 млрд на 2026 год, тогда как $8,7 млрд на этот год, о которых можно было видеть публикации, - это деньги, о которых есть договоренности, или покрытая потребность, разъяснила во Facebook во вторник народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет УНН.

Детали

"Вчера в медиа вы могли прочитать ошибочный тезис о том, что Украине нужно еще "почти $9 млрд" в 2025 году. Это не совсем так. Потребность во внешнем финансировании бюджета на 2025 год - $39,3 млрд, и она пока что не менялась в течение года. $30,6 млрд – это деньги, которые уже поступили на счета правительства в Нацбанке. $8,7 млрд – это деньги, о которых есть договоренности, и они поступят от партнеров в 2025 году. Это покрытая потребность", - пояснила Пидласа.

Нардеп отметила, что "действительно, существует вероятность внесения новых изменений в Бюджет-2025 осенью для увеличения расходов на сектор нацбезопасности и обороны". "Но прежде чем это станет возможным, Украине нужно достичь договоренностей с ЕС об использовании денег ERA loans ("50 миллиардов от G7") на нужды обороны. Если правительство достигнет согласия с Еврокомиссией, это все равно будет покрытая потребность - потому что часть ERA loans от ЕС и так должна поступить в этом году", - указала она.

"Непокрытая потребность в объемах внешней помощи - деньги, которые нужно найти - сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд", - отметила Пидласа.

МВФ убедил Украину увеличить прогноз по дополнительному финансированию до $65 млрд - Bloomberg23.09.25, 08:59 • 2374 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Национальный банк Украины
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина