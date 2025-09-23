Непокрытая потребность во внешней помощи на данный момент составляет $18,1 млрд на 2026 год - глава бюджетного комитета

Непокрытая потребность во внешнем финансировании от партнеров сейчас составляет $18,1 млрд на 2026 год, тогда как $8,7 млрд на этот год, о которых можно было видеть публикации, - это деньги, о которых есть договоренности, или покрытая потребность, разъяснила во Facebook во вторник народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет УНН.

Детали

"Вчера в медиа вы могли прочитать ошибочный тезис о том, что Украине нужно еще "почти $9 млрд" в 2025 году. Это не совсем так. Потребность во внешнем финансировании бюджета на 2025 год - $39,3 млрд, и она пока что не менялась в течение года. $30,6 млрд – это деньги, которые уже поступили на счета правительства в Нацбанке. $8,7 млрд – это деньги, о которых есть договоренности, и они поступят от партнеров в 2025 году. Это покрытая потребность", - пояснила Пидласа.

Нардеп отметила, что "действительно, существует вероятность внесения новых изменений в Бюджет-2025 осенью для увеличения расходов на сектор нацбезопасности и обороны". "Но прежде чем это станет возможным, Украине нужно достичь договоренностей с ЕС об использовании денег ERA loans ("50 миллиардов от G7") на нужды обороны. Если правительство достигнет согласия с Еврокомиссией, это все равно будет покрытая потребность - потому что часть ERA loans от ЕС и так должна поступить в этом году", - указала она.

"Непокрытая потребность в объемах внешней помощи - деньги, которые нужно найти - сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд", - отметила Пидласа.

МВФ убедил Украину увеличить прогноз по дополнительному финансированию до $65 млрд - Bloomberg