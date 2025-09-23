МВФ убедил Украину увеличить прогноз по дополнительному финансированию до $65 млрд - Bloomberg
Киев • УНН
Международный валютный фонд убедил правительство Украины значительно увеличить прогноз по дополнительному финансированию, которое потребуется стране до конца 2027 года, с $38 миллиардов до $65 миллиардов. Это связано с затяжным вторжением России и необходимостью финансирования военных действий.
Детали
Как сообщается, Украина изначально оценивала дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов, "но в результате переговоров с МВФ эта цифра увеличилась до примерно 65 миллиардов долларов", сообщают официальные лица.
Bloomberg ранее сообщал, что украинское правительство и кредитор, базирующийся в Вашингтоне, "разошлись во мнениях относительно размера дополнительного финансирования", которое Украине необходимо получить от союзников в ближайшие годы для финансирования военных действий.
Разногласия, как сообщается, возникли на фоне того, что Украина спешит договориться с МВФ о новой четырехлетней кредитной программе до конца года. Украина уже исчерпала большую часть финансирования в рамках текущей программы в размере 15,5 млрд долларов, срок действия которой истекает в 2027 году.
Согласованная оценка уже была предоставлена Европейской комиссии, исполнительному органу ЕС, сообщили источники. Главный донор Украины теперь планирует предоставить большую часть необходимой суммы за счет остатка средств, образовавшегося в результате замороженных российских активов, пишет издание.
Ранее Еврокомиссия полагалась только на доходы от этих активов, которые были заморожены вскоре после того, как глава кремля владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Представитель Министерства финансов Украины и пресс-службы МВФ отказались от комментариев.
МВФ выразил сомнение относительно оценок Украиной своих потребностей в финансировании, на фоне того, как война заставила страну увеличить военный бюджет, "что поставило под угрозу ее финансовую устойчивость", отмечает издание. Страна пострадала от нежелания США, некогда крупнейшего донора, продолжать оказывать помощь при администрации президента Дональда Трампа, указывает издание.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Трампом и провести ряд других двусторонних встреч во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.
Размер нового пакета помощи МВФ официально не обсуждался, "но, по предварительным оценкам, он составит около 8 миллиардов долларов", сообщили источники. Кредитор обсудит параметры новой программы с правительством в Киеве в ноябре, пишет издание.