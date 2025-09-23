МВФ убедил Украину увеличить прогноз по дополнительному финансированию до $65 млрд - Bloomberg

$41.250.00
48.420.36
ukenru
05:00 • 6754 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 8050 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 14610 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 29917 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 33891 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 36860 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 53943 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 64215 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60402 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29473 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.9м/с
62%
752мм
Популярные новости
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 8098 просмотра
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 3940 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto01:12 • 6084 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов01:48 • 10319 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo02:44 • 10694 просмотра
публикации
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 6754 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 49035 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 53943 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 64215 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 60402 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Бонгбонг Маркос
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 49035 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 24408 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 40534 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 91494 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 113561 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
МиГ-31
Бильд
E-6 Mercury
Детонатор

МВФ убедил Украину увеличить прогноз по дополнительному финансированию до $65 млрд - Bloomberg

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Международный валютный фонд убедил правительство Украины значительно увеличить прогноз по дополнительному финансированию, которое потребуется стране до конца 2027 года, с $38 миллиардов до $65 миллиардов. Это связано с затяжным вторжением России и необходимостью финансирования военных действий.

МВФ убедил Украину увеличить прогноз по дополнительному финансированию до $65 млрд - Bloomberg

Международный валютный фонд убедил правительство Украины значительно увеличить прогноз по дополнительному финансированию, которое потребуется стране до конца 2027 года в условиях затяжного вторжения россии, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Украина изначально оценивала дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов, "но в результате переговоров с МВФ эта цифра увеличилась до примерно 65 миллиардов долларов", сообщают официальные лица.

Bloomberg ранее сообщал, что украинское правительство и кредитор, базирующийся в Вашингтоне, "разошлись во мнениях относительно размера дополнительного финансирования", которое Украине необходимо получить от союзников в ближайшие годы для финансирования военных действий.

Разногласия, как сообщается, возникли на фоне того, что Украина спешит договориться с МВФ о новой четырехлетней кредитной программе до конца года. Украина уже исчерпала большую часть финансирования в рамках текущей программы в размере 15,5 млрд долларов, срок действия которой истекает в 2027 году.

Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества09.09.25, 17:25 • 41092 просмотра

Согласованная оценка уже была предоставлена Европейской комиссии, исполнительному органу ЕС, сообщили источники. Главный донор Украины теперь планирует предоставить большую часть необходимой суммы за счет остатка средств, образовавшегося в результате замороженных российских активов, пишет издание.

Ранее Еврокомиссия полагалась только на доходы от этих активов, которые были заморожены вскоре после того, как глава кремля владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Представитель Министерства финансов Украины и пресс-службы МВФ отказались от комментариев.

МВФ выразил сомнение относительно оценок Украиной своих потребностей в финансировании, на фоне того, как война заставила страну увеличить военный бюджет, "что поставило под угрозу ее финансовую устойчивость", отмечает издание. Страна пострадала от нежелания США, некогда крупнейшего донора, продолжать оказывать помощь при администрации президента Дональда Трампа, указывает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Трампом и провести ряд других двусторонних встреч во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

Визит Зеленского в Нью-Йорк: Андрей Ермак обнародовал план поездки Президента Украины23.09.25, 03:26 • 1822 просмотра

Размер нового пакета помощи МВФ официально не обсуждался, "но, по предварительным оценкам, он составит около 8 миллиардов долларов", сообщили источники. Кредитор обсудит параметры новой программы с правительством в Киеве в ноябре, пишет издание.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Владимир Путин
Международный валютный фонд
Генеральная Ассамблея ООН
Министерство финансов Украины
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев