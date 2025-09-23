$41.250.00
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
22 сентября, 17:45 • 15038 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 23401 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 28406 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 41584 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 55527 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52973 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27811 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 49963 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24938 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Визит Зеленского в Нью-Йорк: Андрей Ермак обнародовал план поездки президента Украины

Киев • УНН

 • 34 просмотра

23 сентября состоится встреча президентов Украины и США, а также саммит Коалиции по возвращению похищенных Россией детей. Владимир Зеленский и премьер Канады будут сопредседательствовать на саммите с участием первых леди.

Во вторник, 23 сентября, состоится встреча президентов Украины и США, а также саммит Коалиции по возвращению похищенных россией детей под сопредседательством Владимира Зеленского и премьера Канады с участием первых леди. Об этом информирует руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам Андрея Ермака, в течение недели Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, среди которых президент США Дональд Трамп.

Вместе с Президентом и Первой леди Украины, вместе с командой прибыли в Соединенные Штаты. Впереди особая дипломатическая неделя – по меньшей мере десятки встреч разного уровня как у Президента, так и у команды. Вторник – встреча президентов Украины и США, уже готовимся к разговору

- говорится в сообщении руководителя Офиса Президента Украины.

Андрей Ермак сообщил, что также во вторник состоится саммит на уровне лидеров нашей Коалиции по возвращению детей, похищенных россией.

Президент Зеленский и премьер-министр Канады будут совместно председательствовать на саммите, первые леди наших стран также примут участие, и это придает особую гуманитарную силу нашей совместной работе

- написал Ермак.

Более 40 участников будет на коалиции.

Отдельно сегодня также состоится встреча с генералом Келлогом

- добавил руководитель ОП Украины.

"Среда – выступление Украины на Генеральной ассамблее ООН и саммит нашей Крымской платформы, на этот раз в НЙ, на глобальной площадке, чтобы привлечь глобальное влияние", - отметил Андрей Ермак.

Отмечается, что среди задач: сохранить и усилить санкции против россии, привлечь новую поддержку для Украины, укрепить нашу дипломатию, дать больший импульс работе для возвращения украинцев из российского плена и похищенных детей, а также ускорить реализацию гарантий безопасности для Украины.

"Обязательно должен быть результат", - резюмировал руководитель Офиса Президента Украины.

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили достижение справедливого мира, торгово-экономическое сотрудничество и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Вита Зеленецкая

Политика
Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Андрій Єрмак
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Казахстан