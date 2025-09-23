Визит Зеленского в Нью-Йорк: Андрей Ермак обнародовал план поездки президента Украины

Во вторник, 23 сентября, состоится встреча президентов Украины и США, а также саммит Коалиции по возвращению похищенных россией детей под сопредседательством Владимира Зеленского и премьера Канады с участием первых леди. Об этом информирует руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает УНН.

По словам Андрея Ермака, в течение недели Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, среди которых президент США Дональд Трамп.

Вместе с Президентом и Первой леди Украины, вместе с командой прибыли в Соединенные Штаты. Впереди особая дипломатическая неделя – по меньшей мере десятки встреч разного уровня как у Президента, так и у команды. Вторник – встреча президентов Украины и США, уже готовимся к разговору