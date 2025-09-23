Визит Зеленского в Нью-Йорк: Андрей Ермак обнародовал план поездки президента Украины
Киев • УНН
Во вторник, 23 сентября, состоится встреча президентов Украины и США, а также саммит Коалиции по возвращению похищенных россией детей под сопредседательством Владимира Зеленского и премьера Канады с участием первых леди. Об этом информирует руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По словам Андрея Ермака, в течение недели Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, среди которых президент США Дональд Трамп.
Вместе с Президентом и Первой леди Украины, вместе с командой прибыли в Соединенные Штаты. Впереди особая дипломатическая неделя – по меньшей мере десятки встреч разного уровня как у Президента, так и у команды. Вторник – встреча президентов Украины и США, уже готовимся к разговору
Андрей Ермак сообщил, что также во вторник состоится саммит на уровне лидеров нашей Коалиции по возвращению детей, похищенных россией.
Президент Зеленский и премьер-министр Канады будут совместно председательствовать на саммите, первые леди наших стран также примут участие, и это придает особую гуманитарную силу нашей совместной работе
Более 40 участников будет на коалиции.
Отдельно сегодня также состоится встреча с генералом Келлогом
"Среда – выступление Украины на Генеральной ассамблее ООН и саммит нашей Крымской платформы, на этот раз в НЙ, на глобальной площадке, чтобы привлечь глобальное влияние", - отметил Андрей Ермак.
Отмечается, что среди задач: сохранить и усилить санкции против россии, привлечь новую поддержку для Украины, укрепить нашу дипломатию, дать больший импульс работе для возвращения украинцев из российского плена и похищенных детей, а также ускорить реализацию гарантий безопасности для Украины.
"Обязательно должен быть результат", - резюмировал руководитель Офиса Президента Украины.
Напомним
В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили достижение справедливого мира, торгово-экономическое сотрудничество и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.