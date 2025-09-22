Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, передає УНН.
Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку росія почала в Криму
За його словами, в Україні пам’ятають коріння російської агресії.
Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня
Крім того, як повідомив Зеленський, у США заплановані майже два десятки зустрічей.
Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім22.09.25, 20:45 • 7830 переглядiв
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй цього тижня.