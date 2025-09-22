Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, передає УНН.

Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку росія почала в Криму