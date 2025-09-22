$41.250.00
20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч

Киев • УНН

 222 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, передает УНН.

Вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность изменений, вызванных этой войной – войной, которую россия начала в Крыму

 - сообщил Зеленский в Telegram.

По его словам, в Украине помнят корни российской агрессии.

Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели 

- отметил Президент.

Кроме того, как сообщил Зеленский, в США запланированы почти два десятка встреч.

Впереди насыщенные несколько дней. Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает! 

- резюмировал Глава государства.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе.

Антонина Туманова

Политика
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Крым
Владимир Зеленский
Украина