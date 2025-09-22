Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, передает УНН.
Вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность изменений, вызванных этой войной – войной, которую россия начала в Крыму
По его словам, в Украине помнят корни российской агрессии.
Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели
Кроме того, как сообщил Зеленский, в США запланированы почти два десятка встреч.
Впереди насыщенные несколько дней. Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает!
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом22.09.25, 20:45 • 7960 просмотров
Дополнение
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе.