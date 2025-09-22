Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, передает УНН.

Вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность изменений, вызванных этой войной – войной, которую россия начала в Крыму