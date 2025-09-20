$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 1284 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 7160 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 30616 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 41732 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 44845 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 38991 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 46872 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 59200 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33114 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 48066 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto20 вересня, 02:55 • 23442 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic20 вересня, 04:38 • 22567 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto20 вересня, 04:40 • 15430 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну06:16 • 14648 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів08:02 • 17662 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 08:41 • 7160 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 30616 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 45400 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 59200 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 48066 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 46872 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 45400 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 21724 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 24389 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 27022 перегляди
Актуальне
TikTok
Bild
The Guardian
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на готовності до зустрічі з Путіним та закликав до спільних рішень щодо збиття безпілотників.

Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Зеленський сказав, що проведе "зустріч з президентом Сполучених Штатів", додавши, що під час переговорів з Трампом обговорить гарантії безпеки для України та санкції проти росії.

Україна наполягала на гарантіях безпеки, підтримуваних Заходом, щоб запобігти майбутнім атакам росії. Тим часом глава кремля володимир путін попередив, що будь-які західні війська в Україні будуть неприйнятними та законними цілями, зазначає видання.

"Очолювані США зусилля щодо швидкого припинення війни зайшли в глухий кут, і росія фактично виключила зустріч між путіним і Зеленським - те, що, за словами Києва, є єдиним шляхом до миру", пише видання.

"Ми очікуємо санкцій, якщо не буде зустрічі між лідерами або, наприклад, не буде припинення вогню", - сказав Зеленський у коментарях, опублікованих у суботу.

"Ми готові до зустрічі з путіним. Я говорив про це. Як на двосторонній, так і на тристоронній основі. Він не готовий", - додав Зеленський.

Зеленський також повторив заклик до "спільних рішень" щодо збивання безпілотників над Україною "разом з іншими країнами".

На північному сході Харківської області тривають "інтенсивні дії" в ключовому районі Куп'янська, також сказав Зеленський, маючи на увазі залізничний вузол, який Україна відбила під час наступу 2022 року, пише видання.

Президент Польщі Навроцький може зустрітися з Трампом та Зеленським на Генасамблеї ООН - ЗМІ19.09.25, 05:52 • 3746 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Харківська область
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Куп'янськ