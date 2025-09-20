Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на готовності до зустрічі з Путіним та закликав до спільних рішень щодо збиття безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Зеленський сказав, що проведе "зустріч з президентом Сполучених Штатів", додавши, що під час переговорів з Трампом обговорить гарантії безпеки для України та санкції проти росії.
Україна наполягала на гарантіях безпеки, підтримуваних Заходом, щоб запобігти майбутнім атакам росії. Тим часом глава кремля володимир путін попередив, що будь-які західні війська в Україні будуть неприйнятними та законними цілями, зазначає видання.
"Очолювані США зусилля щодо швидкого припинення війни зайшли в глухий кут, і росія фактично виключила зустріч між путіним і Зеленським - те, що, за словами Києва, є єдиним шляхом до миру", пише видання.
"Ми очікуємо санкцій, якщо не буде зустрічі між лідерами або, наприклад, не буде припинення вогню", - сказав Зеленський у коментарях, опублікованих у суботу.
"Ми готові до зустрічі з путіним. Я говорив про це. Як на двосторонній, так і на тристоронній основі. Він не готовий", - додав Зеленський.
Зеленський також повторив заклик до "спільних рішень" щодо збивання безпілотників над Україною "разом з іншими країнами".
На північному сході Харківської області тривають "інтенсивні дії" в ключовому районі Куп'янська, також сказав Зеленський, маючи на увазі залізничний вузол, який Україна відбила під час наступу 2022 року, пише видання.
