Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН для обговорення гарантій безпеки та санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на готовності до зустрічі з Путіним та закликав до спільних рішень щодо збиття безпілотників.