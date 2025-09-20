Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против России. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с Путиным и призвал к совместным решениям по сбитию беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Зеленский сказал, что проведет "встречу с президентом Соединенных Штатов", добавив, что во время переговоров с Трампом обсудит гарантии безопасности для Украины и санкции против России.
Украина настаивала на гарантиях безопасности, поддерживаемых Западом, чтобы предотвратить будущие атаки России. Тем временем глава Кремля Владимир Путин предупредил, что любые западные войска в Украине будут неприемлемыми и законными целями, отмечает издание.
"Возглавляемые США усилия по быстрому прекращению войны зашли в тупик, и Россия фактически исключила встречу между Путиным и Зеленским - то, что, по словам Киева, является единственным путем к миру", - пишет издание.
"Мы ожидаем санкций, если не будет встречи между лидерами или, например, не будет прекращения огня", - сказал Зеленский в комментариях, опубликованных в субботу.
"Мы готовы к встрече с Путиным. Я говорил об этом. Как на двусторонней, так и на трехсторонней основе. Он не готов", - добавил Зеленский.
Зеленский также повторил призыв к "совместным решениям" по сбиванию беспилотников над Украиной "вместе с другими странами".
На северо-востоке Харьковской области продолжаются "интенсивные действия" в ключевом районе Купянска, также сказал Зеленский, имея в виду железнодорожный узел, который Украина отбила во время наступления 2022 года, пишет издание.
