$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 12 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 4568 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 28361 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 39684 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 43397 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 37832 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 45525 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 57804 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 32733 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 46990 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto20 сентября, 02:55 • 22198 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 21267 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 14193 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину06:16 • 13325 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов08:02 • 15089 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 4568 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 28361 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 43867 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 57804 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 46990 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Павлоград
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 45525 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 43867 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 21251 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 23974 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 26610 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Бильд
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против России. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с Путиным и призвал к совместным решениям по сбитию беспилотников.

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Зеленский сказал, что проведет "встречу с президентом Соединенных Штатов", добавив, что во время переговоров с Трампом обсудит гарантии безопасности для Украины и санкции против России.

Украина настаивала на гарантиях безопасности, поддерживаемых Западом, чтобы предотвратить будущие атаки России. Тем временем глава Кремля Владимир Путин предупредил, что любые западные войска в Украине будут неприемлемыми и законными целями, отмечает издание.

"Возглавляемые США усилия по быстрому прекращению войны зашли в тупик, и Россия фактически исключила встречу между Путиным и Зеленским - то, что, по словам Киева, является единственным путем к миру", - пишет издание.

"Мы ожидаем санкций, если не будет встречи между лидерами или, например, не будет прекращения огня", - сказал Зеленский в комментариях, опубликованных в субботу.

"Мы готовы к встрече с Путиным. Я говорил об этом. Как на двусторонней, так и на трехсторонней основе. Он не готов", - добавил Зеленский.

Зеленский также повторил призыв к "совместным решениям" по сбиванию беспилотников над Украиной "вместе с другими странами".

На северо-востоке Харьковской области продолжаются "интенсивные действия" в ключевом районе Купянска, также сказал Зеленский, имея в виду железнодорожный узел, который Украина отбила во время наступления 2022 года, пишет издание.

Президент Польши Навроцкий может встретиться с Трампом и Зеленским на Генассамблее ООН - СМИ19.09.25, 05:52 • 3738 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Харьковская область
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Купянск