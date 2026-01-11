Удар рф по Вольнянску: погибла женщина, есть раненые и разрушения, начато расследование
Киев • УНН
11 января 2026 года россияне обстреляли Вольнянск Запорожской области, погибла женщина, двое ранены. Повреждены дома, дорога, гараж и транспорт.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту вражеского обстрела города Вольнянск Запорожской области, который произошел 11 января. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 11 января 2026 года в период времени с 08:05 по 09:10 россияне нанесли удары БПЛА по гражданской инфраструктуре Вольнянска
По предварительной информации, в результате вражеского обстрела погибла женщина, еще двое получили ранения. Информация о пострадавших уточняется. Повреждены жилые дома, дорожное полотно, гараж и транспортные средства.
Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)
Также отмечено, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
Напомним
В Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с послом Германии в Украине Хайко Томсом, во время которой в центре внимания было привлечение россии к ответственности за международные преступления, сообщили в Офисе Генпрокурора.