Удар рф по Вольнянску: погибла женщина, есть раненые и разрушения, начато расследование

13:53 • 4976 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39 • 9556 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 19799 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 21901 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 29352 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 40227 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 61771 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 42665 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33924 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 37468 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo11 января, 06:39 • 11776 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран11 января, 07:03 • 19046 просмотра
Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти11 января, 07:11 • 7616 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго11 января, 08:18 • 15135 просмотра
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис12:15 • 11383 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 19799 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 51588 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 99860 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 126424 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 95979 просмотра
Дональд Трамп
Кир Стармер
Марко Рубио
Виталий Кличко
Прокудин Александр Сергеевич
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Херсонская область
Венесуэла
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 18612 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 21267 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 76948 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 77779 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 98085 просмотра
Удар рф по Вольнянску: погибла женщина, есть раненые и разрушения, начато расследование

Киев • УНН

 • 12 просмотра

11 января 2026 года россияне обстреляли Вольнянск Запорожской области, погибла женщина, двое ранены. Повреждены дома, дорога, гараж и транспорт.

Удар рф по Вольнянску: погибла женщина, есть раненые и разрушения, начато расследование
Фото: Запорожская областная прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование по факту вражеского обстрела города Вольнянск Запорожской области, который произошел 11 января. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 11 января 2026 года в период времени с 08:05 по 09:10 россияне нанесли удары БПЛА по гражданской инфраструктуре Вольнянска

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате вражеского обстрела погибла женщина, еще двое получили ранения. Информация о пострадавших уточняется. Повреждены жилые дома, дорожное полотно, гараж и транспортные средства.

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)

 - отмечают в прокуратуре.

Также отмечено, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним

В Украине задокументировано более 197 тысяч военных преступлений, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с послом Германии в Украине Хайко Томсом, во время которой в центре внимания было привлечение россии к ответственности за международные преступления, сообщили в Офисе Генпрокурора.

Алла Киосак

