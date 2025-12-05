Генпрокурор Кравченко: в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів

В Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Гайко Томсом, під час якої у центрі уваги було притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Сторони, як повідомляється, обговорили пріоритетні напрями співпраці у сфері правосуддя та захисту інвестицій.

Ключовою темою зустрічі стало питання притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини. Генеральний прокурор наголосив, що в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів, і відзначив підтримку Німеччини у створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Окремо Генпрокурор закликав німецьку сторону долучитися до роботи Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ICPA) при Євроюсті.

Сторони також обговорили захист інвесторів і бізнесу, зокрема роботу порталу "СтопТиск". Посол висловив зацікавленість у можливостях платформи, а сторони домовилися про окрему зустріч з представниками німецького бізнесу - вказали у прокуратурі.

Серед інших напрямів, як повідомляється, - посилення взаємної правової допомоги, повернення депортованих росією українських дітей та забезпечення прифронтових прокуратур.

Руслан Кравченко подякував Німеччині за всебічну підтримку України та допомогу, надану через GIZ та IRZ, яка є важливим ресурсом для роботи українських прокурорів.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили налаштованість на подальше поглиблення співпраці.

