Генпрокурор Кравченко: в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко зустрівся з послом Німеччини Гайко Томсом 4 грудня. Сторони обговорили притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини та захист інвестицій.
В Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Гайко Томсом, під час якої у центрі уваги було притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Сторони, як повідомляється, обговорили пріоритетні напрями співпраці у сфері правосуддя та захисту інвестицій.
Ключовою темою зустрічі стало питання притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини. Генеральний прокурор наголосив, що в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів, і відзначив підтримку Німеччини у створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії
Окремо Генпрокурор закликав німецьку сторону долучитися до роботи Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ICPA) при Євроюсті.
Сторони також обговорили захист інвесторів і бізнесу, зокрема роботу порталу "СтопТиск". Посол висловив зацікавленість у можливостях платформи, а сторони домовилися про окрему зустріч з представниками німецького бізнесу
Серед інших напрямів, як повідомляється, - посилення взаємної правової допомоги, повернення депортованих росією українських дітей та забезпечення прифронтових прокуратур.
Руслан Кравченко подякував Німеччині за всебічну підтримку України та допомогу, надану через GIZ та IRZ, яка є важливим ресурсом для роботи українських прокурорів.
За підсумками зустрічі сторони підтвердили налаштованість на подальше поглиблення співпраці.
