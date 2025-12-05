Генпрокурор Кравченко: в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів

$42.180.02
Ексклюзив
07:29 • 458 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 14694 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 26463 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 23635 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 40446 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 29387 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44322 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23470 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22669 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22855 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 9760 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 4592 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 10543 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 15061 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 11183 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 3508 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 40446 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 34398 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44322 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 51094 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Брюссель
Польща
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 1044 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 15974 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 29779 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30679 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 75283 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The New York Times
Золото

Генпрокурор Кравченко: в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зустрівся з послом Німеччини Гайко Томсом 4 грудня. Сторони обговорили притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини та захист інвестицій.

Генпрокурор Кравченко: в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів

В Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Гайко Томсом, під час якої у центрі уваги було притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Сторони, як повідомляється, обговорили пріоритетні напрями співпраці у сфері правосуддя та захисту інвестицій.

Ключовою темою зустрічі стало питання притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини. Генеральний прокурор наголосив, що в Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів, і відзначив підтримку Німеччини у створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Окремо Генпрокурор закликав німецьку сторону долучитися до роботи Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ICPA) при Євроюсті.

Сторони також обговорили захист інвесторів і бізнесу, зокрема роботу порталу "СтопТиск". Посол висловив зацікавленість у можливостях платформи, а сторони домовилися про окрему зустріч з представниками німецького бізнесу

- вказали у прокуратурі.

Серед інших напрямів, як повідомляється, - посилення взаємної правової допомоги, повернення депортованих росією українських дітей та забезпечення прифронтових прокуратур.

Руслан Кравченко подякував Німеччині за всебічну підтримку України та допомогу, надану через GIZ та IRZ, яка є важливим ресурсом для роботи українських прокурорів.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили налаштованість на подальше поглиблення співпраці.

Генпрокурор Кравченко обговорив запуск Спецтрибуналу та вільну роботу бізнесу з представниками США05.08.25, 12:45 • 2487 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Німеччина
Україна