"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не прагне залишатися на посаді президента. Він підкреслив, що підтримує проведення виборів за умови гарантування безпеки та законодавчих змін.
Деталі
Під час інтерв’ю Володимира Зеленського запитали про перспективи проведення виборів в Україні за умови гарантування безпеки. У відповідь глава держави зазначив, що росія регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України: "Бомбардування величезною кількістю безпілотників і ракет, удари по інфраструктурі – все це справжнє обличчя цієї війни".
Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою: я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів
За його словами, організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві.
"Однак я хочу підкреслити, що якщо є можливість забезпечити безпеку людей на час проведення таких виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то я тільки за", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що США робили запит на президентські вибори в Україні, але вибори до Ради та місцеві вибори не обговорювалися. Він також висловив підтримку онлайн-голосування, зокрема через "Дію".
