"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський

19 грудня, 15:48 • 12963 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 24403 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 22685 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 41104 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 31921 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 18099 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18776 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 14024 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29260 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11709 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхоту19 грудня, 13:22
Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі: що про неї кажуть у NASA19 грудня, 13:29
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України19 грудня, 16:27
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят17:00
Прем'єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні17:27
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:21
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 41104 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:39
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29259 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
19 грудня, 11:05
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
19 грудня, 09:00
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 34096 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 15:30
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 59955 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Німеччина
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят17:00
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18
Техніка
Соціальна мережа
Залізний купол
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський

Київ • УНН

 24 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не прагне залишатися на посаді президента. Він підкреслив, що підтримує проведення виборів за умови гарантування безпеки та законодавчих змін.

"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що не прагне  залишатися на посаді президента. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю глави держави польським ЗМІ. 

Деталі

Під час інтерв’ю Володимира Зеленського запитали про перспективи проведення виборів в Україні за умови гарантування безпеки. У відповідь глава держави зазначив, що росія регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України: "Бомбардування величезною кількістю безпілотників і ракет, удари по інфраструктурі – все це справжнє обличчя цієї війни".

Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою: я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів

- сказав президент України.

За його словами, організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві.

"Однак я хочу підкреслити, що якщо є можливість забезпечити безпеку людей на час проведення таких виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то я тільки за", - додав Зеленський.

Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається16.12.25, 01:23 • 18101 перегляд

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що США робили запит на президентські вибори в Україні, але вибори до Ради та місцеві вибори не обговорювалися. Він також висловив підтримку онлайн-голосування, зокрема через "Дію".

"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні19.12.25, 22:32 • 866 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна