Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання референдуму щодо територій наразі не розглядається. Україна готова провести вибори за умови встановлення режиму припинення вогню та забезпечення безпекової інфраструктури.
Питання про референдум щодо територій наразі не розглядається. Водночас Україна готова провести вибори у разі встановлення режиму припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про підсумки перемовин у Берліні, передає УНН.
Ми поки що не говоримо про референдум. Ми поки що (пробуємо зробити все, що не ускладнити тими чи іншими рішеннями і без того складне життя українців через війну - ред.)
За його словами, якщо буде прийнято рішення про проведення виборів в Україні, про що вже говорили у суспільстві і що ініціювали США, вони відбудуться. Головною умовою залишається встановлення припинення вогню.
Для цього (проведення виборів) потрібна безпекова інфраструктура. Потрібне для виборів припинення вогню. (Якщо) припинення вогню буде, той чи інший термін (проведення виборів) якщо буде – ми готові до виборі
Він нагадав, що говорив про 60-90 днів підготовки до виборів, але зазначив, що це може бути й інший необхідний термін, який готові погодити з партнерами і з "руськими".
Передусім найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом
Він також підкреслив необхідність співпраці законодавців для внесення змін до законів та підходу, який не ускладнюватиме і без того складне життя українців.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до президентських виборів за умови забезпечення міжнародними партнерами безпечних умов. Він наголосив на необхідності вирішення питань безпеки, участі військових та зміни виборчого законодавства.
"Я не тримаюся за крісло": Зеленський заявив про сигнали щодо виборів і підготовку до різних сценаріїв14.12.25, 15:13 • 5084 перегляди