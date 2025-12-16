Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається

Питання про референдум щодо територій наразі не розглядається. Водночас Україна готова провести вибори у разі встановлення режиму припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про підсумки перемовин у Берліні, передає УНН.

Ми поки що не говоримо про референдум. Ми поки що (пробуємо зробити все, що не ускладнити тими чи іншими рішеннями і без того складне життя українців через війну - ред.)