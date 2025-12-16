$42.190.08
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 366 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
19:26 • 10684 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 35576 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 33184 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 27562 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 25196 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 39663 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 23184 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 22543 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання референдуму щодо територій наразі не розглядається. Україна готова провести вибори за умови встановлення режиму припинення вогню та забезпечення безпекової інфраструктури.

Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається

Питання про референдум щодо територій наразі не розглядається. Водночас Україна готова провести вибори у разі встановлення режиму припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про підсумки перемовин у Берліні, передає УНН.  

Ми поки що не говоримо про референдум. Ми поки що (пробуємо зробити все, що не ускладнити тими чи іншими рішеннями і без того складне життя українців через війну - ред.)

- сказав Володимир Зеленський. 

За його словами, якщо буде прийнято рішення про проведення виборів в Україні, про що вже говорили у суспільстві і що ініціювали США, вони відбудуться. Головною умовою залишається встановлення припинення вогню.

Для цього (проведення виборів) потрібна безпекова інфраструктура. Потрібне для виборів припинення вогню. (Якщо) припинення вогню буде, той чи інший термін (проведення виборів) якщо буде – ми готові до виборі

- пояснив Президент України журналістам. 

Він нагадав, що говорив про 60-90 днів підготовки до виборів, але зазначив, що це може бути й інший необхідний термін, який готові погодити з партнерами і з "руськими".

Передусім найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом

- додав Володимир Зеленський.

Він також підкреслив необхідність співпраці законодавців для внесення змін до законів та підходу, який не ускладнюватиме і без того складне життя українців.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до президентських виборів за умови забезпечення міжнародними партнерами безпечних умов. Він наголосив на необхідності вирішення питань безпеки, участі військових та зміни виборчого законодавства.  

"Я не тримаюся за крісло": Зеленський заявив про сигнали щодо виборів і підготовку до різних сценаріїв14.12.25, 15:13 • 5084 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
