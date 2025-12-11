$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:00 • 466 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський назвав умови проведення президентських виборів в Україні

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до президентських виборів за умови забезпечення міжнародними партнерами безпечних умов. Він наголосив на необхідності вирішення питань безпеки, участі військових та зміни виборчого законодавства.

Зеленський назвав умови проведення президентських виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський сказав, що буде готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпечні умови, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Глава держави наголосив, що питання виборів в Україні залежить, перш за все, від українського народу.

"Це питання народу України, а не народу інших країн. З усією повагою до наших партнерів", – сказав президент України під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи тиснуть США на Україну щодо проведення виборів.

Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський09.12.25, 22:14 • 44832 перегляди

Водночас він сказав, що буде готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпечні умови.

"Зараз я прошу Сполучені Штати Америки, разом з європейськими колегами, якщо потрібно, допомогти мені забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді протягом наступних 60-90 днів Україна буде готова їх провести. У мене особисто є воля та готовність до цього".

Очікую, що народні депутати запропонують своє бачення: Зеленський про вибори в умовах воєнного стану10.12.25, 21:17 • 8404 перегляди

Він додав, що для проведення виборів необхідно вирішити кілька питань, таких як захист від постійних обстрілів росії та забезпечення можливості українських солдатів брати участь у голосуванні.

Ще однією проблемою, додав Зеленський, була правова основа, необхідна для забезпечення легітимності голосування. Він сказав, що звернеться до членів Верховної Ради, парламенту України, з проханням підготувати пропозиції, що дозволять внести зміни до виборчого законодавства, щоб дозволити проведення виборів під час воєнного стану.

"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі11.12.25, 12:29 • 16516 переглядiв

Антоніна Туманова

