Зеленський назвав умови проведення президентських виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський сказав, що буде готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпечні умови, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Глава держави наголосив, що питання виборів в Україні залежить, перш за все, від українського народу.

"Це питання народу України, а не народу інших країн. З усією повагою до наших партнерів", – сказав президент України під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи тиснуть США на Україну щодо проведення виборів.

Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський

Водночас він сказав, що буде готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпечні умови.

"Зараз я прошу Сполучені Штати Америки, разом з європейськими колегами, якщо потрібно, допомогти мені забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді протягом наступних 60-90 днів Україна буде готова їх провести. У мене особисто є воля та готовність до цього".

Очікую, що народні депутати запропонують своє бачення: Зеленський про вибори в умовах воєнного стану

Він додав, що для проведення виборів необхідно вирішити кілька питань, таких як захист від постійних обстрілів росії та забезпечення можливості українських солдатів брати участь у голосуванні.

Ще однією проблемою, додав Зеленський, була правова основа, необхідна для забезпечення легітимності голосування. Він сказав, що звернеться до членів Верховної Ради, парламенту України, з проханням підготувати пропозиції, що дозволять внести зміни до виборчого законодавства, щоб дозволити проведення виборів під час воєнного стану.

"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі