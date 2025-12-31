$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 5232 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 9596 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 9580 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 10177 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 11642 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13645 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26423 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 61534 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41308 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД

Київ • УНН

 • 10179 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що путін намагається вийти з мирного процесу. Він вважає, що росія вже програла геополітично, ставши сировинним придатком Китаю.

путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД

російський диктатор володимир путін робить все, щоб вийти з мирного процесу та продовжити війну. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

За його словами, росія в геополітичному плані вже програла, бо вона стала сировинним придатком Китаю. Водночас Україна цивілізаційно не буде в "русском мірє", а рф глобально військовими діями вирішити це питання не може.

В парадигмі десятиліть росія буде думати виключно про те, як не розколотися. А все через той курс, який обрав путін. Проблема росії - режим путіна та модель еліт, яку він вибудував. Проблема росії в тому, що в 90-х вони обрали модель срср в кордонах росії. єльцин (перший президент рф - ред.) спився і не перетворив цю азійську цивілізацію на демократію

- йдеться в дописі.

На думку Коваленка, від розпаду росію в майбутньому може врятувати тільки Китай.

Додатково

російський диктатор підтвердив намір захопити території, які вважає "історичними землями росії". Йдеться, в першу чергу, про південь і схід України.

Начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росію володимира путіна неможливо повернути в цивілізований світ, так само, як неможливо було створити демократію в росії часів її першого президента, бориса єльцина. За його словами, демократія в росії можлива лише за умови розпаду рф як держави.

Нагадаємо

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на розсекречену стенограму розмов між володимиром путіним і тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим. російський лідер ще на початку 2000-х років відкрито виступав проти вступу України до НАТО та попереджав про неминучий конфлікт.

Крім того, в 2005 році під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Джордж Вокер Буш
НАТО
Китай
Україна