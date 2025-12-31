російський диктатор володимир путін робить все, щоб вийти з мирного процесу та продовжити війну. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

За його словами, росія в геополітичному плані вже програла, бо вона стала сировинним придатком Китаю. Водночас Україна цивілізаційно не буде в "русском мірє", а рф глобально військовими діями вирішити це питання не може.

В парадигмі десятиліть росія буде думати виключно про те, як не розколотися. А все через той курс, який обрав путін. Проблема росії - режим путіна та модель еліт, яку він вибудував. Проблема росії в тому, що в 90-х вони обрали модель срср в кордонах росії. єльцин (перший президент рф - ред.) спився і не перетворив цю азійську цивілізацію на демократію - йдеться в дописі.

На думку Коваленка, від розпаду росію в майбутньому може врятувати тільки Китай.

Додатково

російський диктатор підтвердив намір захопити території, які вважає "історичними землями росії". Йдеться, в першу чергу, про південь і схід України.

Начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росію володимира путіна неможливо повернути в цивілізований світ, так само, як неможливо було створити демократію в росії часів її першого президента, бориса єльцина. За його словами, демократія в росії можлива лише за умови розпаду рф як держави.

Нагадаємо

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на розсекречену стенограму розмов між володимиром путіним і тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим. російський лідер ще на початку 2000-х років відкрито виступав проти вступу України до НАТО та попереджав про неминучий конфлікт.

Крім того, в 2005 році під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".