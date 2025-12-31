$42.390.17
49.860.20
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что путин пытается выйти из мирного процесса. Он считает, что россия уже проиграла геополитически, став сырьевым придатком Китая.

путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД

российский диктатор владимир путин делает все, чтобы выйти из мирного процесса и продолжить войну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Подробности

По его словам, россия в геополитическом плане уже проиграла, потому что она стала сырьевым придатком Китая. В то же время Украина цивилизационно не будет в "русском мире", а рф глобально военными действиями решить этот вопрос не может.

В парадигме десятилетий россия будет думать исключительно о том, как не расколоться. А все из-за того курса, который выбрал путин. Проблема россии - режим путина и модель элит, которую он выстроил. Проблема россии в том, что в 90-х они выбрали модель ссср в границах россии. ельцин (первый президент рф - ред.) спился и не превратил эту азиатскую цивилизацию в демократию

- говорится в сообщении.

По мнению Коваленко, от распада россию в будущем может спасти только Китай.

Дополнительно

российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.

Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россию владимира путина невозможно вернуть в цивилизованный мир, так же, как невозможно было создать демократию в россии времен ее первого президента, бориса ельцина. По его словам, демократия в россии возможна лишь при условии распада рф как государства.

Напомним

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на рассекреченную стенограмму разговоров между владимиром путиным и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. российский лидер еще в начале 2000-х годов открыто выступал против вступления Украины в НАТО и предупреждал о неизбежном конфликте.

Кроме того, в 2005 году во время выступления перед федеральным собранием рф путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Джордж Буш-младший
НАТО
Китай
Украина