путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД

российский диктатор владимир путин делает все, чтобы выйти из мирного процесса и продолжить войну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Подробности

По его словам, россия в геополитическом плане уже проиграла, потому что она стала сырьевым придатком Китая. В то же время Украина цивилизационно не будет в "русском мире", а рф глобально военными действиями решить этот вопрос не может.

В парадигме десятилетий россия будет думать исключительно о том, как не расколоться. А все из-за того курса, который выбрал путин. Проблема россии - режим путина и модель элит, которую он выстроил. Проблема россии в том, что в 90-х они выбрали модель ссср в границах россии. ельцин (первый президент рф - ред.) спился и не превратил эту азиатскую цивилизацию в демократию - говорится в сообщении.

По мнению Коваленко, от распада россию в будущем может спасти только Китай.

Дополнительно

российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.

Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россию владимира путина невозможно вернуть в цивилизованный мир, так же, как невозможно было создать демократию в россии времен ее первого президента, бориса ельцина. По его словам, демократия в россии возможна лишь при условии распада рф как государства.

Напомним

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на рассекреченную стенограмму разговоров между владимиром путиным и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим. российский лидер еще в начале 2000-х годов открыто выступал против вступления Украины в НАТО и предупреждал о неизбежном конфликте.

Кроме того, в 2005 году во время выступления перед федеральным собранием рф путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".