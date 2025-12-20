путінська росія не повернеться до цивілізованого світу, демократія там можлива за умови розпаду рф - ЦПД

росію володимира путіна неможливо повернути в цивілізований світ, так само, як неможливо було створити демократію в росії часів її першого президента, бориса єльцина. Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Начальник ЦПД прокоментував публікацію Reuters про те, що путінська росія надалі має намір захопити всю Україну та повернути під контроль частини Європи, що колись входили до СРСР або до "соціалістичного табору".

За словами Коваленка, "демократична" росія можлива після її розвалу і зміни режиму.

Коли умовно від росії лишиться московія, повністю залежна від нормальних відносин з Європою. Режим путіна тримається на агресії. Без знищення економічного потенціалу режиму, він не стане цивілізованим. Без припинення підтримки Китаю, який вважає рф інструментом дестабілізації Європи, путін розширить агресію