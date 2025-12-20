путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters

$42.340.00
49.590.04
ukenru
00:12 • 9790 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
23:26 • 19737 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 14055 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 21262 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 32129 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 26641 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 49940 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 36201 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 19398 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19638 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.4м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Запорізькому напрямку зведено 255 км невибухових загороджень та 340 км протитанкових ровів19 грудня, 19:00 • 4704 перегляди
Заморожені кошти рф всеодно будуть використані – Манфред Вебер про майбутнє російських активів19 грудня, 19:25 • 3528 перегляди
"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський19 грудня, 22:32 • 5930 перегляди
Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" 00:53 • 4946 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto01:09 • 14080 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 49940 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 34075 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 43084 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 38283 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 63872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Дональд Туск
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 15576 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 63932 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 45602 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 43493 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 49594 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
The Washington Post

путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters

Київ • УНН

 • 26 перегляди

очільник кремля володимир путін має намір захопити всю Україну та повернути під контроль частини Європи, що колись входили до СРСР. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на шість джерел та оцінки американських спецслужб.

путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters

очільник кремля володимир путін і надалі має намір захопити всю Україну та повернути під контроль частини Європи, що колись входили до СРСР, незважаючи на прагнення російських переговорників до завершення війни. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє агентство, таку оцінку підтвердили шість джерел видання, причому одна з останніх оцінок датується кінцем вересня.

Доповіді американських спецслужб продовжують попереджати, що президент росії володимир путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, які раніше входили до складу радянського союзу, навіть попри те, що переговорники прагнуть завершити війну, залишивши росії значно менші території

- пише інформагенція.

Зазначається, що ці доповіді суттєво відрізняються від оцінок президента США Дональда Трампа та його переговорників щодо України, які стверджували, що путін прагне припинити конфлікт. 

"Розвіддані завжди вказували на те, що путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно в цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші", - сказав Майк Куіглі, член Демократичної партії і член Комітету з розвідки Палати представників США.

Нагадаємо

російський диктатор підтвердив намір захопити території, які вважає "історичними землями росії". Йдеться, в першу чергу, про південь і схід України.

"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни19.12.25, 11:10 • 9738 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Дональд Трамп
Україна
Польща