путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters
Київ • УНН
очільник кремля володимир путін має намір захопити всю Україну та повернути під контроль частини Європи, що колись входили до СРСР. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на шість джерел та оцінки американських спецслужб.
Деталі
Як повідомляє агентство, таку оцінку підтвердили шість джерел видання, причому одна з останніх оцінок датується кінцем вересня.
Доповіді американських спецслужб продовжують попереджати, що президент росії володимир путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, які раніше входили до складу радянського союзу, навіть попри те, що переговорники прагнуть завершити війну, залишивши росії значно менші території
Зазначається, що ці доповіді суттєво відрізняються від оцінок президента США Дональда Трампа та його переговорників щодо України, які стверджували, що путін прагне припинити конфлікт.
"Розвіддані завжди вказували на те, що путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно в цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші", - сказав Майк Куіглі, член Демократичної партії і член Комітету з розвідки Палати представників США.
Нагадаємо
російський диктатор підтвердив намір захопити території, які вважає "історичними землями росії". Йдеться, в першу чергу, про південь і схід України.
