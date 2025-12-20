путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters
Глава кремля владимир путин намерен захватить всю Украину и вернуть под контроль части Европы, некогда входившие в СССР. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на шесть источников и оценки американских спецслужб.
Детали
Как сообщает агентство, такую оценку подтвердили шесть источников издания, причем одна из последних оценок датируется концом сентября.
Доклады американских спецслужб продолжают предупреждать, что президент россии владимир путин намерен захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые ранее входили в состав советского союза, даже несмотря на то, что переговорщики стремятся завершить войну, оставив россии значительно меньшие территории
Отмечается, что эти доклады существенно отличаются от оценок президента США Дональда Трампа и его переговорщиков по Украине, которые утверждали, что путин стремится прекратить конфликт.
"Разведданные всегда указывали на то, что путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые", - сказал Майк Куигли, член Демократической партии и член Комитета по разведке Палаты представителей США.
российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.
