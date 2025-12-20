$42.340.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Глава кремля владимир путин намерен захватить всю Украину и вернуть под контроль части Европы, некогда входившие в СССР. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на шесть источников и оценки американских спецслужб.

путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters

глава кремля владимир путин по-прежнему намерен захватить всю Украину и вернуть под контроль части Европы, некогда входившие в СССР, несмотря на стремление российских переговорщиков к завершению войны. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщает агентство, такую оценку подтвердили шесть источников издания, причем одна из последних оценок датируется концом сентября.

Доклады американских спецслужб продолжают предупреждать, что президент россии владимир путин намерен захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые ранее входили в состав советского союза, даже несмотря на то, что переговорщики стремятся завершить войну, оставив россии значительно меньшие территории

- пишет информагентство.

Отмечается, что эти доклады существенно отличаются от оценок президента США Дональда Трампа и его переговорщиков по Украине, которые утверждали, что путин стремится прекратить конфликт. 

"Разведданные всегда указывали на то, что путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые", - сказал Майк Куигли, член Демократической партии и член Комитета по разведке Палаты представителей США.

Напомним

российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.

"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войны

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Дональд Трамп
Украина
Польша