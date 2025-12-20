путинская россия не вернется в цивилизованный мир, демократия там возможна при условии распада рф - ЦПД
Киев • УНН
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что нынешнюю россию невозможно вернуть в цивилизованный мир. Он отметил, что демократическая россия возможна только после ее развала и смены режима.
россию владимира путина невозможно вернуть в цивилизованный мир, так же, как невозможно было создать демократию в россии времен ее первого президента, бориса ельцина. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Начальник ЦПД прокомментировал публикацию Reuters о том, что путинская россия в дальнейшем намерена захватить всю Украину и вернуть под контроль части Европы, некогда входившие в СССР или в "социалистический лагерь".
По словам Коваленко, "демократическая" россия возможна после ее развала и смены режима.
Когда условно от россии останется московия, полностью зависимая от нормальных отношений с Европой. Режим путина держится на агрессии. Без уничтожения экономического потенциала режима, он не станет цивилизованным. Без прекращения поддержки Китая, который считает рф инструментом дестабилизации Европы, путин расширит агрессию
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.