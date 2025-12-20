путинская россия не вернется в цивилизованный мир, демократия там возможна при условии распада рф - ЦПД

россию владимира путина невозможно вернуть в цивилизованный мир, так же, как невозможно было создать демократию в россии времен ее первого президента, бориса ельцина. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Начальник ЦПД прокомментировал публикацию Reuters о том, что путинская россия в дальнейшем намерена захватить всю Украину и вернуть под контроль части Европы, некогда входившие в СССР или в "социалистический лагерь".

По словам Коваленко, "демократическая" россия возможна после ее развала и смены режима.

Когда условно от россии останется московия, полностью зависимая от нормальных отношений с Европой. Режим путина держится на агрессии. Без уничтожения экономического потенциала режима, он не станет цивилизованным. Без прекращения поддержки Китая, который считает рф инструментом дестабилизации Европы, путин расширит агрессию - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.