Ексклюзив
20:23 • 62 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 3212 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 9446 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 12113 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 13107 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 15953 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 19240 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19324 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17175 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15522 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Кандидат медичних наук Отто Стойка пояснює, як алкоголь впливає на мозок і печінку, та розкриває небезпечні сигнали похмілля. Він наголошує на відсутності безпечних доз алкоголю та небезпеці керування автомобілем після вживання.

“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь

Святкові застілля нерідко можуть закінчитися головним болем і загальною слабкістю. Про те, як саме алкоголь впливає на організм, що варто знати кожному про похмілля та на які небезпечні сигнали організму треба звертати увагу - розповів журналістці УНН кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та експерт громадського здоров'я Отто Стойка.

Алкоголь – токсична речовина, яка насамперед впливає на мозок і печінку, каже лікар. Після вживання, вона швидко всмоктується через шлунково-кишковий тракт у кров, проходить через печінку, а вже потім потрапляє до мозку. Реакція на алкоголь залежить від дози, ферментної системи людини та навіть психічного стану 

Алкоголь – це токсична речовина для мозку і печінки. Саме ці органи беруть на себе основне навантаження. Спочатку алкоголь всмоктується в кров, далі через печінку потрапляє в мозок, де й виникають основні ефекти сп’яніння

– пояснює кандидат медичних наук

За словами Отто Стойки, алкоголь одночасно гальмує і збуджує нервову систему. Через пригнічення зон, відповідальних за критичне мислення, людина може стати емоційнішою, балакучішою або, навіть агресивною. Зі збільшенням дози можуть з'являтися, також і  сплутаність свідомості та загальмованість.

Алкоголь гальмує нервову систему, але не рівномірно. Критичне мислення пригнічується, тому людина може поводитися надто емоційно, а при великих дозах настає інтоксикація – сплутана мова, порушення координації, загальмованість

– стверджує лікар.

Окрему небезпеку алкоголь становить за кермом, наголошує лікар. Навіть якщо людина не відчуває сп’яніння, і випила "всього 50 грам", то  її реакція всеодно вже сповільнена, тому вона не може достатньо швидко реагувати на ситуації, котрі відбуваються на дорозі.

Людина може вважати, що вона твереза, але алкоголь уже гальмує реакцію. На дорозі ці мілісекунди мають вирішальне значення, тому після будь-якої дози алкоголю сідати за кермо категорично не можна

– наголошує Стойка.

То що ж таке похмілля і чому воно виникає? Лікар пояснює: яскраво виражений похмільний синдром, частіше характерний саме для людей, які систематично зловживають алкоголем. А у тих, хто п’є рідко, реакція, зазвичай, виникає одразу– нудота, блювання, головний біль.

Похмілля наступного дня – це часто ознака вже сформованої залежності. А якщо на ранок, під час похмілля, людині ще й стає легше після нової дози алкоголю, то це вже це дуже тривожний сигнал

– підкреслює лікар.

Крім того, Отто Стойка наголошує, що "лікування" похмілля алкоголем не лише неефективне, а й небезпечне, адже це означає новий токсичний удар по організму та замкнене коло залежності. Натомість, при легкому погіршенні самопочуття лікар радить прості й безпечні методи.

"Вода, чай, легка їжа, перші страви, овочі з клітковиною, душ, свіже повітря, сон – цього достатньо, щоб організм поступово відновився. Це не лікування, а м’яка підтримка", – каже Отто Стойка

Втім, є ситуації, коли зволікати не варто. Лікар підкреслив, що якщо стан не покращується або ба більше -  погіршується: з’являється температура, сильна блювота, пронос чи повна відсутність апетиту - тут обов’язково потрібна консультація лікаря.

Недобрий стан після алкоголю має з часом полегшуватися. Однак, якщо ж симптоми наростають, підвищується температура або з’являється сильна слабкість – це привід звернутися по медичну допомогу

– додає експерт громадського здоров'я

Лікар, також,  радить звертати увагу на психологічні  маркери залежності: сильне емоційне збудження перед випивкою, наполягання "продовжити " випивати, провали в пам’яті або вживання алкоголю на самоті.

Якщо людина не пам’ятає епізодів вечора або вважає, що без алкоголю свято – не свято, то це червоні прапорці. Алкоголь часто маскує психологічні проблеми – самотність, тривогу, внутрішню напругу

– стверджує лікар.

Крім того, лікар наголошує: сучасна медицина не визнає "безпечних доз" алкоголю, і якщо людина не п’є – краще не починати, а якщо п’є – чим менше і рідше - тим краще, каже Отто Стойка

Отож, свята – це не лише привід підняти келих, а й момент, щоб чесно запитати себе: хто керує ситуацією – ви чи алкоголь.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'яПублікації
