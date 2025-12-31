$42.390.17
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Кандидат медицинских наук Отто Стойка объясняет, как алкоголь влияет на мозг и печень, и раскрывает опасные сигналы похмелья. Он подчеркивает отсутствие безопасных доз алкоголя и опасность вождения автомобиля после употребления.

«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе

Праздничные застолья нередко могут закончиться головной болью и общей слабостью. О том, как именно алкоголь влияет на организм, что стоит знать каждому о похмелье и на какие опасные сигналы организма нужно обращать внимание - рассказал журналистке УНН кандидат медицинских наук, врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины и эксперт общественного здоровья Отто Стойка.

Алкоголь – токсичное вещество, которое прежде всего влияет на мозг и печень, говорит врач. После употребления, оно быстро всасывается через желудочно-кишечный тракт в кровь, проходит через печень, а уже потом попадает в мозг. Реакция на алкоголь зависит от дозы, ферментной системы человека и даже психического состояния 

Алкоголь – это токсичное вещество для мозга и печени. Именно эти органы берут на себя основную нагрузку. Сначала алкоголь всасывается в кровь, далее через печень попадает в мозг, где и возникают основные эффекты опьянения

– объясняет кандидат медицинских наук

По словам Отто Стойки, алкоголь одновременно тормозит и возбуждает нервную систему. Из-за угнетения зон, ответственных за критическое мышление, человек может стать более эмоциональным, разговорчивым или даже агрессивным. С увеличением дозы могут появляться также и  спутанность сознания и заторможенность.

Алкоголь тормозит нервную систему, но не равномерно. Критическое мышление угнетается, поэтому человек может вести себя слишком эмоционально, а при больших дозах наступает интоксикация – спутанная речь, нарушение координации, заторможенность

– утверждает врач.

Отдельную опасность алкоголь представляет за рулем, отмечает врач. Даже если человек не чувствует опьянения, и выпил "всего 50 грамм", то  его реакция все равно уже замедлена, поэтому он не может достаточно быстро реагировать на ситуации, которые происходят на дороге.

Человек может считать, что он трезв, но алкоголь уже тормозит реакцию. На дороге эти миллисекунды имеют решающее значение, поэтому после любой дозы алкоголя садиться за руль категорически нельзя

– подчеркивает Стойка.

Так что же такое похмелье и почему оно возникает? Врач объясняет: ярко выраженный похмельный синдром чаще характерен именно для людей, которые систематически злоупотребляют алкоголем. А у тех, кто пьет редко, реакция, как правило, возникает сразу – тошнота, рвота, головная боль.

Похмелье на следующий день – это часто признак уже сформированной зависимости. А если на утро, во время похмелья, человеку еще и становится легче после новой дозы алкоголя, то это уже очень тревожный сигнал

– подчеркивает врач.

Кроме того, Отто Стойка отмечает, что "лечение" похмелья алкоголем не только неэффективно, но и опасно, ведь это означает новый токсический удар по организму и замкнутый круг зависимости. Вместо этого, при легком ухудшении самочувствия врач советует простые и безопасные методы.

"Вода, чай, легкая пища, первые блюда, овощи с клетчаткой, душ, свежий воздух, сон – этого достаточно, чтобы организм постепенно восстановился. Это не лечение, а мягкая поддержка", – говорит Отто Стойка

Впрочем, есть ситуации, когда медлить не стоит. Врач подчеркнул, что если состояние не улучшается или более того - ухудшается: появляется температура, сильная рвота, понос или полное отсутствие аппетита - здесь обязательно нужна консультация врача.

Нехорошее состояние после алкоголя должно со временем облегчаться. Однако, если же симптомы нарастают, повышается температура или появляется сильная слабость – это повод обратиться за медицинской помощью

– добавляет эксперт общественного здоровья

Врач также советует обращать внимание на психологические маркеры зависимости: сильное эмоциональное возбуждение перед выпивкой, настаивание "продолжить" выпивать, провалы в памяти или употребление алкоголя в одиночестве.

Если человек не помнит эпизодов вечера или считает, что без алкоголя праздник – не праздник, то это красные флажки. Алкоголь часто маскирует психологические проблемы – одиночество, тревогу, внутреннее напряжение

– утверждает врач.

Кроме того, врач подчеркивает: современная медицина не признает "безопасных доз" алкоголя, и если человек не пьет – лучше не начинать, а если пьет – чем меньше и реже - тем лучше, говорит Отто Стойка

Итак, праздники – это не только повод поднять бокал, но и момент, чтобы честно спросить себя: кто управляет ситуацией – вы или алкоголь.

Алла Киосак

