Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном

Фізики з Китаю провели експеримент, запропонований Альбертом Ейнштейном майже сто років тому, і отримали результат, який підтвердив принцип додатковості Нільса Бора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Phus Org, передає УНН.

Деталі

Коли Альберт Ейнштейн і Нільс Бор зустрічалися на фізичних конференціях, вони любили розслабитися та посперечатися про квантову механіку. На конференції Сольвея 1927 року Ейнштейн запропонував уявний експеримент, який, на його думку, мав показати суперечність у принципі додатковості. Цей принцип стверджує, що деякі властивості частинок, зокрема положення та імпульс, неможливо точно виміряти одночасно.

Ейнштейн вважав, що в експерименті з подвійною щілиною можна одночасно спостерігати і корпускулярну, і хвильову природу частинок. Натомість, Бор стверджував, що існують властивості частинок, які неможливо виміряти одночасно.

Експеримент провела команда на чолі з Цзянь-Вей Панем з Китайського університету науки і технологій. У ролі частинки використовували фотон, а "щілиною" слугував окремий атом рубідію, захоплений оптичним пінцетом.

Атом охолодили до основного стану та використали як надлегкий розщеплювач променя. Його імпульс був квантово заплутаний з імпульсом фотона. Змінюючи глибину оптичної пастки, вчені керували невизначеністю імпульсу атома. У результаті інтерференційні смуги ставали більш або менш розмитими – саме так, як передбачав Бор.

