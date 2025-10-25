Фізики створили найменший у світі піксель

Фізики створили найменший наразі піксель у світі, пише УНН з посиланням на Phys.org.

Розумні окуляри, що відображають інформацію безпосередньо в полі зору, вважаються ключовою технологією майбутнього, але досі їх застосування часто зазнавало невдачі через громіздкість конструкції. Однак класична оптика виключає можливість створення ефективних світловипромінюючих пікселів, якщо їх розмір зменшується до довжини хвилі світла, що випромінюється.

Фізики з Університету Юліуса-Максіміліана у Вюрцбурзі (JMU) зробили вирішальний крок до створення мініатюрних дисплеїв з високою яскравістю і за допомогою оптичних антен створили найменший на сьогодні піксель у світі.

За цю роботу відповідала дослідницька група під керівництвом професорів Єнса Пфлаума та Берта Хехта. Результати її роботи опубліковані у журналі Science Advances.

За допомогою металевого контакту, що дозволяє інжектувати струм в органічний світлодіод, одночасно посилюючи і випромінюючи світло, що генерується, ми створили піксель помаранчевого кольору на площі всього 300 на 300 нанометрів. Цей піксель за яскравістю такий самий, як і звичайний піксель OLED розміром 5 на 5 мікрометрів