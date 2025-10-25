Фізики створили найменший у світі піксель
Київ • УНН
Фізики з Університету Юліуса-Максіміліана у Вюрцбурзі розробили найменший у світі піксель, використовуючи оптичні антени. Цей помаранчевий піксель розміром 300 на 300 нанометрів має таку ж яскравість, як і звичайний OLED піксель розміром 5 на 5 мікрометрів.
Фізики створили найменший наразі піксель у світі, пише УНН з посиланням на Phys.org.
Деталі
Розумні окуляри, що відображають інформацію безпосередньо в полі зору, вважаються ключовою технологією майбутнього, але досі їх застосування часто зазнавало невдачі через громіздкість конструкції. Однак класична оптика виключає можливість створення ефективних світловипромінюючих пікселів, якщо їх розмір зменшується до довжини хвилі світла, що випромінюється.
Фізики з Університету Юліуса-Максіміліана у Вюрцбурзі (JMU) зробили вирішальний крок до створення мініатюрних дисплеїв з високою яскравістю і за допомогою оптичних антен створили найменший на сьогодні піксель у світі.
За цю роботу відповідала дослідницька група під керівництвом професорів Єнса Пфлаума та Берта Хехта. Результати її роботи опубліковані у журналі Science Advances.
За допомогою металевого контакту, що дозволяє інжектувати струм в органічний світлодіод, одночасно посилюючи і випромінюючи світло, що генерується, ми створили піксель помаранчевого кольору на площі всього 300 на 300 нанометрів. Цей піксель за яскравістю такий самий, як і звичайний піксель OLED розміром 5 на 5 мікрометрів
Для наочності: нанометр це одна мільйонна частина міліметра. Це означає, що дисплей або проектор з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів легко поміститься на площі лише один квадратний міліметр. Це, наприклад, дозволяє інтегрувати дисплей в дужки окулярів, звідки світло, що генерується, буде проектуватися на лінзи.
