Фізики створили найменший у світі піксель

$41.900.00
48.550.00
ukenru
06:30 • 5182 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
03:58 • 11450 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 27782 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 45944 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 35828 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 37838 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 31190 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 51494 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 27616 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20695 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
6.5м/с
82%
739мм
Популярнi новини
Загибель новобранця у київському ТЦК: військовий омбудсман виступила з заявою24 жовтня, 22:33 • 20873 перегляди
Держсекретар США Рубіо змінив Віткоффа у переговорах з рф, що призвело до посилення санкцій - Bloomberg25 жовтня, 00:04 • 13491 перегляди
Франція готова направити війська до України в рамках гарантій безпеки - начштабу Сухопутних військ25 жовтня, 00:35 • 11621 перегляди
Київ зазнав ворожої атаки балістичними ракетами в ніч на суботу: що відомо25 жовтня, 01:06 • 17410 перегляди
"Ігнорує реальність": в ISW прокоментували погрози кремля відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk03:04 • 9236 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 29197 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 51494 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 44567 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 44119 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 83485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Італія
Реклама
УНН Lite
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 2656 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде06:14 • 4432 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 18429 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 21661 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 33635 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Серіали

Фізики створили найменший у світі піксель

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Фізики з Університету Юліуса-Максіміліана у Вюрцбурзі розробили найменший у світі піксель, використовуючи оптичні антени. Цей помаранчевий піксель розміром 300 на 300 нанометрів має таку ж яскравість, як і звичайний OLED піксель розміром 5 на 5 мікрометрів.

Фізики створили найменший у світі піксель

Фізики створили найменший наразі піксель у світі, пише УНН з посиланням на Phys.org. 

Деталі

Розумні окуляри, що відображають інформацію безпосередньо в полі зору, вважаються ключовою технологією майбутнього, але досі їх застосування часто зазнавало невдачі через громіздкість конструкції. Однак класична оптика виключає можливість створення ефективних світловипромінюючих пікселів, якщо їх розмір зменшується до довжини хвилі світла, що випромінюється.

Фізики з Університету Юліуса-Максіміліана у Вюрцбурзі (JMU) зробили вирішальний крок до створення мініатюрних дисплеїв з високою яскравістю і за допомогою оптичних антен створили найменший на сьогодні піксель у світі.

За цю роботу відповідала дослідницька група під керівництвом професорів Єнса Пфлаума та Берта Хехта. Результати її роботи опубліковані у журналі Science Advances.

За допомогою металевого контакту, що дозволяє інжектувати струм в органічний світлодіод, одночасно посилюючи і випромінюючи світло, що генерується, ми створили піксель помаранчевого кольору на площі всього 300 на 300 нанометрів. Цей піксель за яскравістю такий самий, як і звичайний піксель OLED розміром 5 на 5 мікрометрів

– сказав Хехт, описуючи ключовий результат дослідження.

Для наочності: нанометр це одна мільйонна частина міліметра. Це означає, що дисплей або проектор з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів легко поміститься на площі лише один квадратний міліметр. Це, наприклад, дозволяє інтегрувати дисплей в дужки окулярів, звідки світло, що генерується, буде проектуватися на лінзи.

Apple розробляє чипи для розумних окулярів, серверів ШІ та нових Mac - Bloomberg08.05.25, 21:13 • 10793 перегляди

Юлія Шрамко

Технології
Техніка