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Apple розробляє чипи для розумних окулярів, серверів ШІ та нових Mac - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

Apple активно розробляє нові чипи для смарт-окулярів, Mac та серверів ШІ, плануючи випустити їх до 2027 року. Компанія також працює над чипами для Apple Watch і AirPods.

Apple розробляє чипи для розумних окулярів, серверів ШІ та нових Mac - Bloomberg

Компанія Apple активно працює над новими спеціалізованими чипами, які ляжуть в основу майбутніх пристроїв — від перших смарт-окулярів до потужних Mac і серверів штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

За інформацією джерел, компанія досягла прогресу в розробці чипа для розумних окулярів. Цей крок вказує на те, що Apple нарощує роботу над таким пристроєм, який буде конкурувати з популярними окулярами Ray-Ban, пропонованими Meta Platforms Inc.

За останні роки команда розробників кремнієвих чипів стала найважливішою частиною механізму розробки продуктів Apple, особливо після того, як у 2020 році вона почала замінювати процесори Intel Corp. на власні чипи Mac. Інші розроблювані напівпровідники дадуть змогу використовувати майбутні комп'ютери Mac, а також сервери штучного інтелекту, які можуть стати основою платформи Apple Intelligence.

Повідомляється, що компанія має планує масове виробництво процесора до кінця наступного року або в 2027 році. Це вказує на те, що окуляри найімовірніше, вийдуть на ринок приблизно через два роки. 

Згідно з інформацією, наразі Apple вивчає не AR-окуляри, які використовують камери для сканування навколишнього середовища і покладаються на ШІ для допомоги користувачам. Це зробило б пристрій схожим на продукт Meta, хоча Apple все ще з'ясовує, який саме підхід вона хоче використовувати. Виробнику iPhone також необхідно значно поліпшити власну технологію штучного інтелекту, перш ніж компанія зможе випустити пристрій, орієнтований на ШІ.

Компанія також розширює свої ставки. Apple працює над додаванням камер у свої AirPods і смарт-годинники, прагнучи перетворити ці продукти на продукти ШІ. Компанія розробляє чип під назвою Nevis для оснащених камерою Apple Watch і компонент під назвою Glennie для аналогічно оснащених AirPods. Apple має намір підготувати ці чипи приблизно до 2027 року.

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Крім напівпровідників для невеликих пристроїв, Apple працює над кількома новими чипами Mac, включно з процесорами, які, найімовірніше, будуть відомі як M6 (Komodo) і M7 (Borneo). Також у розробці перебуває ще один, більш просунутий чип Mac під назвою Sotra. Компанія планує випустити процесор M5 для iPad Pro і MacBook Pro вже наприкінці цього року.

Особливу увагу Apple приділяє розвитку серверної інфраструктури для Apple Intelligence — платформи ШІ. Перші спеціальні серверні процесори з’являться в межах проєкту Baltra, який планують завершити до 2027 року. Вони матимуть у декілька разів більше ядер, ніж поточні чипи серії M.

Крім того, компанія готує нові модеми C2 і C3 для iPhone, а також сенсорні системи для неінвазивного вимірювання рівня глюкози — функцію, яку можуть інтегрувати в майбутні моделі Apple Watch.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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