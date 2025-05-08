Meta хоче повернути розпізнавання облич: нові розумні окуляри скануватимуть перехожих без їхньої згоди
Київ • УНН
Meta розробляє окуляри з ШІ, що сканують обличчя та ідентифікують людей. Режим "суперсенсор" активується вручну, але попередження про сканування відсутнє, викликаючи побоювання конфіденційності.
Meta працює над розробкою нового поколінням розумних окулярів, які за допомогою ШІ зможуть розпізнавати обличчя людей поблизу - навіть без їхнього відома. Про це повідомляє The Information, передає УНН.
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Повідомляється, що Meta нещодавно обговорювала додавання програмного забезпечення до своїх розумних окулярів, яке сканує обличчя перехожих та ідентифікує людей за іменем. Компанія також, як повідомляється, розглядала можливість додавання цієї технології в майбутні навушники зі штучним інтелектом і вбудованими камерами.
Технологія розпізнавання облич стане частиною функції Meta, яку всередині компанії називають "суперсенсор". Ця функція буде заснована на системі ШІ, яка на старих моделях могла залишатися активною тільки близько півгодини. Але в новій моделі окулярів, очікуваних у 2026 році, вона зможе працювати годинами.
The Information повідомляє, що режим "суперсенсор" навряд чи буде режимом за замовчуванням для окулярів. Власник гаджета має вручну активувати цей режим, утім, люди навколо не отримають жодного попередження про те, що їх сканують. Це викликає серйозні побоювання щодо конфіденційності.
Модель окулярів Ray-Ban Meta, які є сьогодні, вмикають світло під час запису. Це функція, орієнтована на конфіденційність, імовірно, породжена уроками Big Tech із соціальної реакції на Google Glass.
Крім того, у квітні Meta оновила правила конфіденційності: тепер активоване за замовчуванням голосове керування ("Гей, Meta!") складно вимкнути, а користувачі не можуть відмовитися від збереження своїх голосових даних для навчання ШІ.
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