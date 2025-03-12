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Google планує придбати стартап із відстежування очей для створення окулярів майбутнього

Київ • УНН

 • 13043 перегляди

Google планує придбати AdHawk Microsystems, виробника технології відстеження очей, за 115 мільйонів доларів. Цей крок є частиною стратегії Google зі створення нових гарнітур і розумних окулярів.

Google планує придбати стартап із відстежування очей для створення окулярів майбутнього

Компанія Alphabet Inc., Google, веде останні переговори про придбання AdHawk Microsystems Inc., виробника технології відстеження очей. Це стане частиною нового поштовху до створення нових гарнітур і розумних окулярів. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами джерел видання, технологічний гігант має намір купити канадський стартап за 115 мільйонів доларів. Це включає 15 мільйонів доларів майбутніх платежів, які залежатимуть від досягнення AdHawk цільових показників ефективності.

Угода має бути завершена цього тижня, але все ще можливо, що переговори можуть провалитися на цьому пізньому етапі

- йдеться у статті.

Довідка

Компанія AdHawk, заснована в 2017 році, створила чіпи, обладнання та програмне забезпечення для вдосконаленого відстеження очей. Компаніярозробила окуляри під назвою MindLink і пропонує технологію виробникам, що дозволяє пристроям визначати, куди дивиться користувач.

Основною перевагою AdHawk є її малопотужні компоненти, які можуть аналізувати рогівку та зіниці користувача швидше, ніж датчики конкурентів.

AdHawk існує на ринку вже кілька років. У 2022 році корпорвація Meta розглядала його покупку.

Технологія стеження за очима стала важливою частиною гарнітур доповненої та віртуальної реальності. Ця функція є центральною в інтерфейсі Vision Pro від Apple Inc.

Google був піонером технології розумних окулярів, випустивши пристрій під назвою Glass більше десяти років тому. Але продукт не мав великих продажів і був припинений два роки тому.

Нагадаємо

Материнська компанія Facebook Meta, Microsoft та материнська компанія Google Alphabet очікують сукупних капітальних витрат обсягом $228 млрд у 2025 році, зумовлених їхніми інвестиціями в інфраструктуру штучного інтелекту. Це на 55% більше, ніж приблизно $150 млрд, про витрати яких компанії повідомили у 2024 році.

Як Google видаляла контент на вимогу росії та Китаю: розслідування 16.02.25, 13:45 • 48271 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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