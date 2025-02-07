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Meta, Microsoft та Alphabet планують витратити $228 млрд на тлі інвестицій у ШІ

Meta, Microsoft та Alphabet планують витратити $228 млрд на тлі інвестицій у ШІ

Київ • УНН

 • 28552 перегляди

Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.

Материнська компанія Facebook Meta, Microsoft та материнська компанія Google Alphabet очікують сукупних капітальних витрат обсягом $228 млрд у 2025 році, зумовлених їхніми інвестиціями в інфраструктуру штучного інтелекту. Це на 55% більше, ніж приблизно $150 млрд, про витрати яких компанії повідомили у 2024 році, пише УНН з посиланням на Yahoo Finance.

Деталі

Технологічні гіганти стверджують, що всі ці витрати окупляться у довгостроковій перспективі. Інвестори не такі впевнені. Невизначеність щодо термінів окупності - поряд із дебатами про те, чи справді виправдані такі високі рівні витрат - продовжує підживлювати побоювання з кожним циклом доходів.

Про вищі, ніж очікувалося, капітальні витрати компаній на рік стало відомо якраз у той момент, коли інвестори уважно вивчають великі витрати Big Tech на штучний інтелект.

Показовий приклад: DeepSeek. Китайський стартап вразив ринки минулого тижня, коли він дебютував із моделями ШІ з відкритим вихідним кодом, конкурентоспроможними з OpenAI, за малу частину ціни. Акції технологічних компаній розпродавались у всіх напрямках, на тлі того, як модель поставила під сумнів обґрунтованість гігантських витрат технологічних гігантів на інфраструктуру штучного інтелекту.

Найбагатші люди світу втратили $108 млрд через китайський ШІ-стартап28.01.25, 15:56 • 31276 переглядiв

Сюрприз DeepSeek, схоже, не вплинув на великі плани видатків технологічних компаній.

Минулого тижня Meta підтвердила, що витратить від 60 до 65 мільярдів доларів у 2025 році, що значно більше, ніж її попередній прогноз для інвесторів обсягом від 38 до 40 мільярдів доларів на рік. Генеральний директор Марк Цукерберг сказав, що компанія зрештою витратить "сотні мільярдів доларів" на "довгострокові інвестиції в інфраструктуру ШІ". Це включає інвестиції в будівництво великих центрів обробки даних, таких як будівництво нового об'єкта в Луїзіані розміром майже з Мангеттен.

У вівторок Google повідомила, що планує витратити 75 мільярдів доларів цього року, що приблизно на 30% більше, ніж очікували на Волл-стріт, згідно з даними LSEG. Акції Alphabet впали на 7% після оголошення.

Інвестори з побоюванням поставилися до витрат Microsoft, на тлі того, як її служби ШІ щосили намагаються набрати обертів.

Майже 56 мільярдів доларів витрат компанії у 2024 фінансовому році (за рік, що закінчився 31 червня), у тому числі на ШІ - у поєднанні з нижчим, ніж очікувалося, доходом, пов'язаним із штучним інтелектом, - призвели до падіння акцій після результатів минулого літа. 

На запитання про те, як Meta монетизує ШІ, відповідь компанії була більш менш "витрачайте зараз, турбуйтеся пізніше". Фінансовий директор Meta Сьюзан Лі сказала у телефонній розмові після звіту про доходи 29 січня: "Наша початкова мета для Meta AI справді полягає у створенні відмінного споживчого досвіду, і, чесно кажучи, саме на це зараз спрямовані всі наші зусилля".

"Я думаю, що з часом тут з'являться досить чіткі можливості монетизації, включаючи платні рекомендації та преміум-пропозицію, але це не те, на чому ми зараз зосереджені з точки зору розробки Meta AI", - додала вона.

Акції Meta зросли після звіту про доходи, незважаючи на відсутність ясності, оскільки компанія вказала на швидке впровадження своїх інструментів ШІ для рекламодавців, яких побільшало до 4 мільйонів з 1 мільйона шість місяців тому. Лі сказала: "Використання Meta AI продовжує масштабуватися з більш ніж 700 мільйонами щомісячних активних користувачів".

Даг Анмут з ​​JPMorgan сказав, що "прибуток від інвестицій у штучний інтелект більш очевидний у основному рекламному бізнесі Meta", ніж у Google.

Фінансовий директор Google Анат Ашкеназі сказав, що хмарний сегмент компанії "приносить мільярди річного доходу від інфраструктури ШІ та генеративних рішень ШІ", але не дав подробиць. Ашкеназі додав, що попит на її продукти Cloud AI випереджає можливості. Google відмовився відповідати на запитання про доходи від ШІ.

Тим часом, у своєму останньому квартальному звіті про доходи Microsoft заявила, що загальний обсяг її бізнесу в галузі штучного інтелекту, який включає послуги штучного інтелекту Azure, а також інші пропозиції Copilot і генеруючого штучного інтелекту, перевищив річний рівень доходу в 13 мільярдів доларів США за період, що закінчився 31 грудня. Microsoft заявила, що штучний інтелект сприяв зростанню доходу Azure на 13 процентних пунктів, який збільшився на 31% порівняно з попереднім роком. Доходи Microsoft від ШІ частково зумовлені зобов'язаннями OpenAI. Власний шлях OpenAI до монетизації не зрозумілий, на тлі того, як ШІ-стартап підрахував, що втратив 5 мільярдів доларів у 2024 році, отримавши лише 3,7 мільярда доларів доходу.

Amazon інвестує 100 млрд доларів у хмарні технології та штучний інтелект07.02.25, 04:34 • 32506 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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