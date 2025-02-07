Amazon інвестує 100 млрд доларів у хмарні технології та штучний інтелект

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 42066 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 104327 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139313 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 197780 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 159953 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145900 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121948 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109130 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103415 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 156911 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 94226 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 104902 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 107844 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 97346 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 106743 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 156930 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 155746 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 288900 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 317246 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 252709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 16331 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 23855 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 97346 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 80835 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 115387 перегляди
Актуальне
Amazon інвестує 100 млрд доларів у хмарні технології та штучний інтелект

Amazon інвестує 100 млрд доларів у хмарні технології та штучний інтелект

Київ • УНН

 • 32506 перегляди

Amazon планує масштабні інвестиції у розвиток хмарних технологій і штучного інтелекту на суму понад $100 млрд. Компанія вже спрямувала $26 млрд на розширення потужностей, а її річний прибуток зріс до $20 млрд.

Американська корпорація Amazon готується до масштабних інвестицій у розвиток хмарних технологій і штучного інтелекту, виділивши на ці напрямки понад 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє Генеральний директор компанії Енді Джассі, передає УНН.

Деталі

Протягом останнього кварталу компанія спрямувала понад 26 мільярдів доларів на розширення своїх потужностей і впровадження новітніх технологій. Очікується, що такі високі темпи капіталовкладень збережуться й надалі, що дозволить Amazon зміцнити свої позиції у сфері штучного інтелекту та обчислювальної інфраструктури.

Фінансові показники компанії демонструють значне зростання: за підсумками року чистий прибуток майже подвоївся, сягнувши 20 мільярдів доларів. Високі результати четвертого кварталу пояснюються активним попитом під час святкового сезону, коли обсяг продажів традиційно зростає.

Проте експерти зазначають, що перспективи на наступний квартал виглядають менш оптимістично. Очікується уповільнення зростання через можливі зміни в споживчих витратах і макроекономічні фактори, які можуть вплинути на фінансові результати компанії в найближчому майбутньому.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Amazon планує вкласти 8 млрд фунтів у центри обробки даних у Великобританії протягом 5 років. Компанія очікує, що це сприятиме створенню тисяч робочих місць та внесе 14 млрд фунтів у британську економіку щорічно.

Штучний інтелект та інвестиційні ризики: чи повториться криза 2000 року30.01.25, 04:19 • 29863 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини СвітуТехнології
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство

Звернутися з питань розміщення реклами