Amazon інвестує 100 млрд доларів у хмарні технології та штучний інтелект

Американська корпорація Amazon готується до масштабних інвестицій у розвиток хмарних технологій і штучного інтелекту, виділивши на ці напрямки понад 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє Генеральний директор компанії Енді Джассі, передає УНН.

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Протягом останнього кварталу компанія спрямувала понад 26 мільярдів доларів на розширення своїх потужностей і впровадження новітніх технологій. Очікується, що такі високі темпи капіталовкладень збережуться й надалі, що дозволить Amazon зміцнити свої позиції у сфері штучного інтелекту та обчислювальної інфраструктури.

Фінансові показники компанії демонструють значне зростання: за підсумками року чистий прибуток майже подвоївся, сягнувши 20 мільярдів доларів. Високі результати четвертого кварталу пояснюються активним попитом під час святкового сезону, коли обсяг продажів традиційно зростає.

Проте експерти зазначають, що перспективи на наступний квартал виглядають менш оптимістично. Очікується уповільнення зростання через можливі зміни в споживчих витратах і макроекономічні фактори, які можуть вплинути на фінансові результати компанії в найближчому майбутньому.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Amazon планує вкласти 8 млрд фунтів у центри обробки даних у Великобританії протягом 5 років. Компанія очікує, що це сприятиме створенню тисяч робочих місць та внесе 14 млрд фунтів у британську економіку щорічно.

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