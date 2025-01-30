Штучний інтелект та інвестиційні ризики: чи повториться криза 2000 року
Київ • УНН
Експерти порівнюють поточний інвестиційний спад у сфері ШІ з кризою телекомунікаційних компаній 2000 року. Китайський стартап DeepSeek та падіння вартості Nvidia на $600 млрд вказують на можливі ризики надмірних інвестицій.
Інвестиційний спад через штучний інтелект нагадує кризу телекомунікаційних компаній 2000 року. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Нещодавні події, що стосуються розвитку штучного інтелекту, мають явні паралелі з кризою, яка охопила телекомунікаційні компанії приблизно 25 років тому. Тоді обсяг інвестицій і бездумне витрачання коштів на новітні технології призвели до великого краху. Сьогодні ситуація виглядає дещо схожою, але все ж з деякими відмінностями. Останні заяви китайського стартапу DeepSeek, що їх передова модель штучного інтелекту може бути значно дешевшою за подібні рішення американських гігантів, ставлять під сумнів ідею, що інвестиції в обчислювальні потужності, чіпи, центри обробки даних та енергетичні ресурси – це надійний шлях до успіху.
Зіткнувшись з новими конкурентами, такі компанії, як Nvidia, вже відчувають наслідки змін на ринку: її ринкова вартість зменшилася майже на 600 мільярдів доларів за один день. Подібно до того, як у 2000 році телекомунікаційні компанії зазнали величезних втрат через бурхливий розвиток інфраструктури та нових технологій, нині схожа доля може спіткати тих, хто став на шлях швидкого розширення в галузі штучного інтелекту.
Втім, нинішні умови відрізняються тим, що приватні інвестиції в технології зростали поступово, без значних потрясінь. Крім того, компанії-гіганти на кшталт Microsoft і Meta володіють фінансовою стабільністю, що знижує ризики для їх інвесторів.
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