Штучний інтелект та інвестиційні ризики: чи повториться криза 2000 року

Інвестиційний спад через штучний інтелект нагадує кризу телекомунікаційних компаній 2000 року. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Нещодавні події, що стосуються розвитку штучного інтелекту, мають явні паралелі з кризою, яка охопила телекомунікаційні компанії приблизно 25 років тому. Тоді обсяг інвестицій і бездумне витрачання коштів на новітні технології призвели до великого краху. Сьогодні ситуація виглядає дещо схожою, але все ж з деякими відмінностями. Останні заяви китайського стартапу DeepSeek, що їх передова модель штучного інтелекту може бути значно дешевшою за подібні рішення американських гігантів, ставлять під сумнів ідею, що інвестиції в обчислювальні потужності, чіпи, центри обробки даних та енергетичні ресурси – це надійний шлях до успіху.

Зіткнувшись з новими конкурентами, такі компанії, як Nvidia, вже відчувають наслідки змін на ринку: її ринкова вартість зменшилася майже на 600 мільярдів доларів за один день. Подібно до того, як у 2000 році телекомунікаційні компанії зазнали величезних втрат через бурхливий розвиток інфраструктури та нових технологій, нині схожа доля може спіткати тих, хто став на шлях швидкого розширення в галузі штучного інтелекту.

Втім, нинішні умови відрізняються тим, що приватні інвестиції в технології зростали поступово, без значних потрясінь. Крім того, компанії-гіганти на кшталт Microsoft і Meta володіють фінансовою стабільністю, що знижує ризики для їх інвесторів.

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