Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters

Україна за майже чотири роки з часу повномасштабного вторгнення рф опинилась перед загрозою демографічного колапсу. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Зазначається, що сотні тисяч українців були вбиті та поранені майже за чотири роки боїв, тоді як мільйони інших втекли з країни, а народжуваність зменшується.

Населення України – 42 мільйони до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – вже скоротилося до менш ніж 36 мільйонів, включаючи кілька мільйонів на територіях, захоплених росією. За оцінками, до 2051 року ця цифра знизиться до 25 мільйонів - цитує видання Інститут демографії Національної академії наук України.

Експерти вважають, що Україні знадобляться мільйони людей, щоб відбудувати свою зруйновану економіку, а також щоб мати змогу захистити себе у повоєнному майбутньому, якщо Росія знову нападе.

"Стратегія зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та заманюванні українців з-за кордону, зокрема шляхом покращення житлових умов, інфраструктури та освіти, а також залученні іммігрантів з інших країн, якщо робочі місця залишаться незаповненими. Влада оцінює, що ці заходи можуть призвести до зростання населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджає, що до того часу воно може скоротитися до 29 мільйонів, якщо поточна динаміка збережеться", - йдеться у статті.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини з 2026 року. Демографиня Світлана Аксьонова вважає, що ця сума не вплине на демографічну ситуацію через війну, але може підтримати деякі категорії жінок та родини.

