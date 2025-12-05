Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters

$42.200.13
49.230.04
ukenru
20:25 • 6050 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 11012 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 14185 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 25933 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 23049 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 36678 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 21367 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21429 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21629 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 30242 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
99%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія та ще 11 країн виступили проти повернення українських дітей: у МЗС привітали резолюцію ООН4 грудня, 16:04 • 4614 перегляди
Нацрада розширила перелік заблокованих російських медіасервісів – тепер у списку 56 сайтів, телеканалів та онлайн-кінотеатрів 4 грудня, 16:05 • 4086 перегляди
ССО знищили групу окупантів на Донеччині, включно з африканським найманцем, що катували місцевого жителяVideo4 грудня, 16:22 • 6060 перегляди
путіна назвали “морально відповідальним” за смерть жінки, отруєної у Солсбері4 грудня, 16:35 • 4134 перегляди
Туреччина викликала дипломатів рф та України через атаки на судна у Чорному морі4 грудня, 17:19 • 4322 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 25923 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 28419 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 36675 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 43829 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 69697 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Гітанас Науседа
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 13150 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 26549 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 27906 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 72689 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 75454 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Україна зіткнулася із загрозою демографічного колапсу через війну, втрати населення та зниження народжуваності. За оцінками, до 2051 року населення скоротиться до 25 мільйонів, тоді як до повномасштабного вторгнення становило 42 мільйони.

Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters

Україна за майже чотири роки з часу повномасштабного вторгнення рф опинилась перед загрозою демографічного колапсу. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що сотні тисяч українців були вбиті та поранені майже за чотири роки боїв, тоді як мільйони інших втекли з країни, а народжуваність зменшується.

Населення України – 42 мільйони до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – вже скоротилося до менш ніж 36 мільйонів, включаючи кілька мільйонів на територіях, захоплених росією. За оцінками, до 2051 року ця цифра знизиться до 25 мільйонів

- цитує видання Інститут демографії Національної академії наук України.

Експерти вважають, що Україні знадобляться мільйони людей, щоб відбудувати свою зруйновану економіку, а також щоб мати змогу захистити себе у повоєнному майбутньому, якщо Росія знову нападе.

"Стратегія зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та заманюванні українців з-за кордону, зокрема шляхом покращення житлових умов, інфраструктури та освіти, а також залученні іммігрантів з інших країн, якщо робочі місця залишаться незаповненими. Влада оцінює, що ці заходи можуть призвести до зростання населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджає, що до того часу воно може скоротитися до 29 мільйонів, якщо поточна динаміка збережеться", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини з 2026 року. Демографиня Світлана Аксьонова вважає, що ця сума не вплине на демографічну ситуацію через війну, але може підтримати деякі категорії жінок та родини.

Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем23.09.25, 15:09 • 71676 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Національна академія наук України
Reuters
Україна