Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема

Учора, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт, який передбачає одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини з 2026 року. Чи спонукатиме цей закон українські подружжя народжувати більше дітей і чи матиме це позитивний вплив на демографічну ситуацію в Україні - розповідаємо у матеріалі УНН.

Допомога при народженні дитини

Не може бути однозначного ефекту цього підвищення. З одного боку, необхідність підвищення державних виплат при народженні дитини назріла вже дуже і дуже давно. З 2014 року встановлена тоді сума виплати не змінювалася аж до теперішнього часу. Тобто протягом 11 років розмір цієї допомоги залишався незмінним. Якщо у 2014 році, на момент її встановлення, ця сума дорівнювала 40 прожитковим мінімумам, то зараз, за моїми підрахунками, вона складала 16 прожиткових мінімумів. Тобто вона втратила значущість для сім’ї, як дійсна допомога? - пояснила провідний науковий співробітник Інституту демографії та дослідження якості життя імені Михайла Птухи Світлана Аксьонова.

Науковиця додала, що в минулому на руки батькам одразу видавалася сума в 11 тисяч гривень. Натомість решта суми розбивалася на щомісячні внески, яких ніяк не вистачало на забезпечення належного догляду і турботи про дитину.

"Якщо ми враховуємо, що відразу на руки видавалася сума 11 тисяч, а решта суми рівномірно розподілялася протягом трьох років, і щомісячно сім’я отримувала близько 860 гривень – то ми розуміємо, що така сума, як допомога для догляду за дитиною, ніяк не може задовільнити всі ті проблеми, з якими стикається сім’я, коли вона піклується про дитину. Тож ми розуміємо, що таке підвищення було вкрай необхідним", - пояснила Аксьонова.

Одноразова виплата при народженні дитини

На думку Світлани Аксьонової, дуже правильним кроком є рішення видавати цілу суму одразу, щоб забезпечити першочергові потреби, пов’язані з народженням дитини.

"Коли народилася дитинка – дуже багато потреби виникає і сім’я матиме змогу одразу ці 50 тисяч отримати і певні важливі потреби задовольнити", - підкреслила науковиця.

При цьому Аксьонова висловила переконання, що цих 50 тисяч явно не достатньо для повноцінної допомоги, адже після народження дитини хтось із членів родини не буде працювати, а перебуватиме порад з малям. Отже, грошей у родини стане менше.

Чи достатньо цих 50 тисяч, щоб сім’я могла відчути цю допомогу – на моє переконання ні. Ми розуміємо, які зараз високі ціни, особливо на дитячі товари. Тому говорити, що ця сума дійсно полегшить ситуацію в сім’ї, коли народжується дитина, навіть якщо говорити про сім’ю з великим рівнем доходів, це все одно завжди напружений період. Адже комусь з подружжя доводиться лишитися вдома і доглядати за дитиною. Кількість годувальників зменшується, а кількість ротів зростає. А у випадку двійнят їх двоє - пояснила Аксьонова.

Чи спонукатиме грошова виплата народжувати дітей

Одночасно Аксьонова переконана, що сума в 50 тисяч гривень не зможе кардинально вплинути на демографічну ситуацію, адже в країні триває війна. Головною причиною, через яку багато сімейних пар вагаються з народженням дітей полягає у невпевненості у завтрашньому дні через війну.

"Чи матиме ця допомога ефект на народжуваність, чи зможе підвищити бажання мати дітей? На моє переконання, вона не матиме того ефекту. Навіть не тільки через те, що це незначні суми, скільки через те, що все-таки в країні продовжується війна. Триває період суцільної невизначеності. Це дуже сильно впливає на наміри народити дитину, чи все-таки відкласти ще на певний час. Тут надто велику роль відіграють фактори безпеки", - зазначила Аксьонова.

Втім, науковиця припускає, що грошова допомога може вплинути на рішення деяких жінок народити дітей. Зокрема, йдеться про тих з них, які в силу свого віку вже не можуть чекати завершення війни, адже втратять біологічну можливість народжувати.

"У нас є певна когорта жінок, які вже дуже тривалий час відкладали народження. І якраз для них дуже важливо мати цю допомогу з боку держави для того, щоб наважитися на цей крок. Вони розуміють, що не можуть відкладати до закінчення війни, адже їх біологічні можливості будуть втрачені. Тоді вони не зможуть реалізувати ці наміри. Тому з огляду на це, така грошова допомога може дещо сприяти", - вважає Аксьонова.

Також до категорії людей, на рішення яких може вплинути грошова допомога, відносяться ті родини, в яких батьки мають одну дитину, але хочуть наважитися на другу.

"Наш досвід переконує у тому, що такі виплати спрацьовують у тих сім’ях, де була потреба у більшість кількості дітей. Тобто, якщо у сім’ї були дітородні плани народити, наприклад, дві дитини, а вони народили одну, то ця допомога може підштовхнути все таки реалізувати ці плани", пояснила Світлана Аксьонова.

З іншого боку, є родини, які вже мають дві і більше дітей і прийняли рішення зупинитися. Скоріш за все, спонукати їх народжувати далі в такому разі не зможе навіть більше сума фінансової підтримки.

Але там, де нема такої потреби – то навіть справді великі витрати можуть не спрацювати. Якщо сім’я народила двох дітей і батьки вважають, що мати двох дітей це вже супер класно – то виплати навряд спонукатимуть їх народити третю дитину. Але якщо вони вважають, десь ще думають про третю дитину, то на такі сім’ї ці виплати гарно впливають - підсумували Світлана Аксьонова.

