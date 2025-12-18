Британця, який воював за Україну, засудили до 13 років ув'язнення у росії

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17:59 • 5228 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 11650 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 17575 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 15782 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 16836 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 23563 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 31048 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12473 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 23346 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 20106 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.4м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах18 грудня, 11:18 • 13172 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 27944 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна18 грудня, 11:45 • 17051 перегляди
У ЄС пояснили відкладення розгляду фінансування України на саміті: технічні групи шукають рішення18 грудня, 12:53 • 5182 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 13704 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 17563 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 13724 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 31042 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 27972 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 59184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Беньямін Нетаньягу
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Бельгія
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 27972 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 27761 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 26999 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 33801 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 39145 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
Опалення
Mercedes-Benz Zetros

Британця, який воював за Україну, засудили до 13 років ув'язнення у росії

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Генпрокуратура рф повідомила про засудження британця Хейдена Вільяма Девіса до 13 років ув'язнення за "найманство". Він воював в Україні проти рф, уклавши контракт з Інтернаціональним легіоном оборони України.

Британця, який воював за Україну, засудили до 13 років ув'язнення у росії

Британця Хейдена Вільяма Девіса, який воював в Україні проти рф, засудили до 13 років ув'язнення за "найманство". Про це повідомили в генпрокуратурі рф, передає УНН.

Деталі

Як заявили в прокуратурі, Верховний суд так званої "днр" виніс вирок у кримінальній справі стосовно 30-річного великобританця Хейдена Вільяма Девіса.

Він визнаний винним за ч. 3 ст. 359 КК рф (участь найманця в збройному конфлікті). У суді встановлено, що в серпні 2024 року Девіс прибув до міста Тернопіль, де уклав контракт з Інтернаціональним легіоном оборони України. Пройшовши військову підготовку на території тренувальних баз, він освоїв необхідні навички для участі в збройному конфлікті, був забезпечений особистою вогнепальною зброєю. Після цього на посаді солдата Девіс брав участь у бойових діях проти Збройних Сил російської федерації на території "Донецької Народної Республіки

- додали в прокуратурі.

Зазначається, що взимку 2024 року Девіс був узятий в полон армією рф, при собі він мав автомат американського походження і патрони до нього.

У генпрокуратурі додали, що за свою протиправну діяльність "найманець" отримав матеріальну винагороду.

"З урахуванням позиції державного обвинувача суд засудив Девіса до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - резюмували в прокуратурі.

Нагадаємо

російські окупанти засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії. Йдеться про Валерія Єремєєва.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна
Тернопіль