Британця Хейдена Вільяма Девіса, який воював в Україні проти рф, засудили до 13 років ув'язнення за "найманство". Про це повідомили в генпрокуратурі рф, передає УНН.

Як заявили в прокуратурі, Верховний суд так званої "днр" виніс вирок у кримінальній справі стосовно 30-річного великобританця Хейдена Вільяма Девіса.

Він визнаний винним за ч. 3 ст. 359 КК рф (участь найманця в збройному конфлікті). У суді встановлено, що в серпні 2024 року Девіс прибув до міста Тернопіль, де уклав контракт з Інтернаціональним легіоном оборони України. Пройшовши військову підготовку на території тренувальних баз, він освоїв необхідні навички для участі в збройному конфлікті, був забезпечений особистою вогнепальною зброєю. Після цього на посаді солдата Девіс брав участь у бойових діях проти Збройних Сил російської федерації на території "Донецької Народної Республіки