Британця, який воював за Україну, засудили до 13 років ув'язнення у росії
Київ • УНН
Генпрокуратура рф повідомила про засудження британця Хейдена Вільяма Девіса до 13 років ув'язнення за "найманство". Він воював в Україні проти рф, уклавши контракт з Інтернаціональним легіоном оборони України.
Деталі
Як заявили в прокуратурі, Верховний суд так званої "днр" виніс вирок у кримінальній справі стосовно 30-річного великобританця Хейдена Вільяма Девіса.
Він визнаний винним за ч. 3 ст. 359 КК рф (участь найманця в збройному конфлікті). У суді встановлено, що в серпні 2024 року Девіс прибув до міста Тернопіль, де уклав контракт з Інтернаціональним легіоном оборони України. Пройшовши військову підготовку на території тренувальних баз, він освоїв необхідні навички для участі в збройному конфлікті, був забезпечений особистою вогнепальною зброєю. Після цього на посаді солдата Девіс брав участь у бойових діях проти Збройних Сил російської федерації на території "Донецької Народної Республіки
Зазначається, що взимку 2024 року Девіс був узятий в полон армією рф, при собі він мав автомат американського походження і патрони до нього.
У генпрокуратурі додали, що за свою протиправну діяльність "найманець" отримав матеріальну винагороду.
"З урахуванням позиції державного обвинувача суд засудив Девіса до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", - резюмували в прокуратурі.
