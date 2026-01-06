Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після підписання Паризької декларації Київ та його союзники домовилися про гарантії безпеки для України, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Сьогодні ми досягли значного прогресу, що відображено в Паризькій декларації, забезпечуючи міцні гарантії тривалого миру. Ця декларація коаліції охочих вперше визнає оперативну конвергенцію між 35 країнами, що входять до складу коаліції охочих, Україною та Сполученими Штатами Америки. Ми говоримо про міцні гарантії безпеки", - наголосив Макрон.

Він каже, що декларація визначає "компоненти гарантій безпеки". Це включає:

створення механізму моніторингу припинення вогню під керівництвом США за участю кількох країн;

українські сили чисельністю 800 000 осіб з «підготовкою, можливостями та всіма необхідними ресурсами, щоб ця армія могла стримувати будь-яку нову агресію»;

продовження роботи над створенням «багатонаціональних сил у повітрі, на морі та на суші для забезпечення впевненості після припинення вогню».

Крім того, за його словами, союзники України юридично зобов'язуються підтримувати Україну "у разі нового нападу з боку росії".

Зеленський, Стармер та Макрон підисали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні