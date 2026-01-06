$42.420.13
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
14:48 • 11134 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 48065 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 76035 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 49944 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 69132 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 56491 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 78925 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 148638 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 59848 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про досягнення значного прогресу у забезпеченні тривалого миру для України. Паризька декларація вперше визнає оперативну конвергенцію між 35 країнами, Україною та США, визначаючи компоненти гарантій безпеки.

Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після підписання Паризької декларації Київ та його союзники домовилися про гарантії безпеки для України, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Сьогодні ми досягли значного прогресу, що відображено в Паризькій декларації, забезпечуючи міцні гарантії тривалого миру. Ця декларація коаліції охочих вперше визнає оперативну конвергенцію між 35 країнами, що входять до складу коаліції охочих, Україною та Сполученими Штатами Америки. Ми говоримо про міцні гарантії безпеки", - наголосив Макрон.

Він каже, що декларація визначає "компоненти гарантій безпеки". Це включає:

  • створення механізму моніторингу припинення вогню під керівництвом США за участю кількох країн;
    • українські сили чисельністю 800 000 осіб з «підготовкою, можливостями та всіма необхідними ресурсами, щоб ця армія могла стримувати будь-яку нову агресію»;
      • продовження роботи над створенням «багатонаціональних сил у повітрі, на морі та на суші для забезпечення впевненості після припинення вогню».

        Крім того, за його словами, союзники України юридично зобов'язуються підтримувати Україну "у разі нового нападу з боку росії".

        Зеленський, Стармер та Макрон підисали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні06.01.26, 20:41 • 526 переглядiв

        Антоніна Туманова

        Війна в УкраїніПолітика
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        "Коаліція охочих"
        Емманюель Макрон
        Франція
        Сполучені Штати Америки
        Україна
        Київ