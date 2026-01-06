Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о достижении значительного прогресса в обеспечении длительного мира для Украины. Парижская декларация впервые признает оперативную конвергенцию между 35 странами, Украиной и США, определяя компоненты гарантий безопасности.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после подписания Парижской декларации Киев и его союзники договорились о гарантиях безопасности для Украины, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Сегодня мы достигли значительного прогресса, что отражено в Парижской декларации, обеспечивая прочные гарантии длительного мира. Эта декларация коалиции желающих впервые признает оперативную конвергенцию между 35 странами, входящими в состав коалиции желающих, Украиной и Соединенными Штатами Америки. Мы говорим о прочных гарантиях безопасности", - подчеркнул Макрон.
Он говорит, что декларация определяет "компоненты гарантий безопасности". Это включает:
- создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США с участием нескольких стран;
- украинские силы численностью 800 000 человек с «подготовкой, возможностями и всеми необходимыми ресурсами, чтобы эта армия могла сдерживать любую новую агрессию»;
- продолжение работы над созданием «многонациональных сил в воздухе, на море и на суше для обеспечения уверенности после прекращения огня».
Кроме того, по его словам, союзники Украины юридически обязуются поддерживать Украину "в случае нового нападения со стороны россии".
