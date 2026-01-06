$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 74 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
14:48 • 11083 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 47808 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 75610 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 49836 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 69041 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 56453 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 78894 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 148564 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 59822 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
100%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist6 января, 09:19 • 45583 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°6 января, 11:20 • 75981 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 26987 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 12580 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 111157 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 27226 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 66936 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 148564 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 94144 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 153822 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Франция
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 12730 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 36231 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 79963 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 72569 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 67560 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Financial Times

Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о достижении значительного прогресса в обеспечении длительного мира для Украины. Парижская декларация впервые признает оперативную конвергенцию между 35 странами, Украиной и США, определяя компоненты гарантий безопасности.

Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после подписания Парижской декларации Киев и его союзники договорились о гарантиях безопасности для Украины, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Сегодня мы достигли значительного прогресса, что отражено в Парижской декларации, обеспечивая прочные гарантии длительного мира. Эта декларация коалиции желающих впервые признает оперативную конвергенцию между 35 странами, входящими в состав коалиции желающих, Украиной и Соединенными Штатами Америки. Мы говорим о прочных гарантиях безопасности", - подчеркнул Макрон.

Он говорит, что декларация определяет "компоненты гарантий безопасности". Это включает:

  • создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США с участием нескольких стран;
    • украинские силы численностью 800 000 человек с «подготовкой, возможностями и всеми необходимыми ресурсами, чтобы эта армия могла сдерживать любую новую агрессию»;
      • продолжение работы над созданием «многонациональных сил в воздухе, на море и на суше для обеспечения уверенности после прекращения огня».

        Кроме того, по его словам, союзники Украины юридически обязуются поддерживать Украину "в случае нового нападения со стороны россии".

        Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине06.01.26, 20:41 • 516 просмотров

        Антонина Туманова

        Война в УкраинеПолитика
        Военное положение
        Война в Украине
        «Коалиция желающих»
        Эмманюэль Макрон
        Франция
        Соединённые Штаты
        Украина
        Киев