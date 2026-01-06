Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели короткую церемонию подписания декларации о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после встречи "Коалиции желающих", передает УНН.

Три лидера передавали друг другу документы, лежавшие перед ними на столе, а затем, улыбаясь, пожали друг другу руки.

