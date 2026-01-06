$42.420.13
14:48
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил": СМИ обнародовали проект заявления западных лидеров

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В проекте заявления западных союзников указано, что многонациональные силы обеспечат безопасность Украины в воздухе, на море и на суше, а также гарантируют возрождение ВСУ. США возглавят мониторинг прекращения огня и поддержат Украину в случае нападения.

Многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил": СМИ обнародовали проект заявления западных лидеров

Многонациональные силы, которые будут развернуты после прекращения огня, обеспечат "меры безопасности в воздухе, на море и на суше" для Украины и гарантируют "возрождение вооруженных сил Украины". Об этом говорится в проекте заявления западных союзников, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Будет создана непрерывная, надежная система мониторинга прекращения огня. Ее возглавят США при международном участии", — говорится в проекте заявления.

Многонациональные силы, которые будут развернуты после прекращения огня, обеспечат "меры безопасности в воздухе, на море и на суше" для Украины и гарантируют "возрождение вооруженных сил Украины", добавлено в нем. "Эти элементы будут возглавлять европейские страны".

Готовим важные политические шаги: Зеленский заявил, что сегодня состоится самая представительная встреча Коалиции желающих06.01.26, 15:39 • 1790 просмотров

В состав сил войдут США, "включая американские возможности, такие как разведка и логистика", и "США обязуются поддержать силы в случае нападения" со стороны России, говорится в документе.

Также будут "обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России с целью восстановления мира".

В заявлении говорится, что эти обязательства "могут включать использование военных возможностей, разведывательную и материально-техническую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций".

Многонациональные силы сдерживания и обязательства поддержать Украину в случае повторного нападения: глава Еврокомиссии о гарантиях безопасности для Киева06.01.26, 17:28 • 910 просмотров

Напомним

В Елисейском дворце начался саммит Коалиции желающих. На мероприятии присутствуют Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также 30 других должностных лиц.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Елисейский дворец
Кир Стармер
Хранитель
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина