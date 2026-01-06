Многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил": СМИ обнародовали проект заявления западных лидеров

Многонациональные силы, которые будут развернуты после прекращения огня, обеспечат "меры безопасности в воздухе, на море и на суше" для Украины и гарантируют "возрождение вооруженных сил Украины". Об этом говорится в проекте заявления западных союзников, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Будет создана непрерывная, надежная система мониторинга прекращения огня. Ее возглавят США при международном участии", — говорится в проекте заявления.

Многонациональные силы, которые будут развернуты после прекращения огня, обеспечат "меры безопасности в воздухе, на море и на суше" для Украины и гарантируют "возрождение вооруженных сил Украины", добавлено в нем. "Эти элементы будут возглавлять европейские страны".

В состав сил войдут США, "включая американские возможности, такие как разведка и логистика", и "США обязуются поддержать силы в случае нападения" со стороны России, говорится в документе.

Также будут "обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России с целью восстановления мира".

В заявлении говорится, что эти обязательства "могут включать использование военных возможностей, разведывательную и материально-техническую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций".

В Елисейском дворце начался саммит Коалиции желающих. На мероприятии присутствуют Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также 30 других должностных лиц.