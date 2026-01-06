$42.420.13
14:48 • 4694 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 21498 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 33683 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 39900 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 59548 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 53142 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 75998 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 142459 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 58153 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 56049 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
публикации
Эксклюзивы
Многонациональные силы сдерживания и обязательства поддержать Украину в случае повторного нападения: глава Еврокомиссии о гарантиях безопасности для Киева

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что цель заседания Коалиции желающих – обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Вступление Украины в ЕС будет ключевой гарантией безопасности и центральным столпом процветания.

Многонациональные силы сдерживания и обязательства поддержать Украину в случае повторного нападения: глава Еврокомиссии о гарантиях безопасности для Киева

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что цель заседания Коалиции желающих - обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины, передает УНН.

Коалиция желающих встречается сегодня в Париже. Наша цель четкая: обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Сильные украинские вооруженные силы, способные сдерживать будущие нападения, многонациональные силы сдерживания и обязательные обязательства поддержать Украину в случае будущего нападения со стороны России.

- сообщила фон дер Ляйен в соцсети Х.

Кроме того, глава Еврокомиссии отметила, что "вступление Украины в ЕС будет как ключевой гарантией безопасности, так и центральным столпом нашего трансформационного предложения процветания".

Готовим важные политические шаги: Зеленский заявил, что сегодня состоится самая представительная встреча Коалиции желающих06.01.26, 15:39 • 1856 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Европейская комиссия
Париж
Урсула фон дер Ляйен
Украина