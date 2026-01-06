Многонациональные силы сдерживания и обязательства поддержать Украину в случае повторного нападения: глава Еврокомиссии о гарантиях безопасности для Киева

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что цель заседания Коалиции желающих - обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины, передает УНН.

Коалиция желающих встречается сегодня в Париже. Наша цель четкая: обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Сильные украинские вооруженные силы, способные сдерживать будущие нападения, многонациональные силы сдерживания и обязательные обязательства поддержать Украину в случае будущего нападения со стороны России. - сообщила фон дер Ляйен в соцсети Х.

Кроме того, глава Еврокомиссии отметила, что "вступление Украины в ЕС будет как ключевой гарантией безопасности, так и центральным столпом нашего трансформационного предложения процветания".

