Багатонаціональні сили стримування та зобов'язання підтримати Україну у разі повторного нападу: голова Єврокомісії про гарантії безпеки для Києва

$42.420.13
49.510.07
ukenru
14:48 • 2330 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 16172 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 25749 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 36882 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 56349 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 52102 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 74753 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 139944 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 57475 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 55439 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0.6м/с
93%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі6 січня, 08:04 • 44273 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist6 січня, 09:19 • 39933 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 60076 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 17381 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 13:29 • 26991 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 17430 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 60865 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 139949 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 86163 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 148278 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Франція
Італія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 8514 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 33713 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 77358 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 70145 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 65268 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
ChatGPT
Financial Times

Багатонаціональні сили стримування та зобов'язання підтримати Україну у разі повторного нападу: голова Єврокомісії про гарантії безпеки для Києва

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що мета засідання Коаліції охочих – забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Вступ України до ЄС буде ключовою гарантією безпеки та центральним стовпом процвітання.

Багатонаціональні сили стримування та зобов'язання підтримати Україну у разі повторного нападу: голова Єврокомісії про гарантії безпеки для Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що мета засідання Коаліції охочих - забезпечити надійні гарантії безпеки для України, передає УНН.

Коаліція бажаючих зустрічається сьогодні в Парижі. Наша мета чітка: забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Сильні українські збройні сили, здатні стримувати майбутні напади, багатонаціональні сили стримування та обов'язкові зобов'язання підтримати Україну у разі майбутнього нападу з боку росії.

- повідомила фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Крім того, голова Єврокомісії зазначила, що "вступ України до ЄС буде як ключовою гарантією безпеки, так і центральним стовпом нашої трансформаційної пропозиції процвітання".

Готуємо важливі політичні кроки: Зеленський заявив, що сьогодні відбудеться найрепрезентативніша зустріч Коаліції охочих06.01.26, 15:39 • 1496 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Європейська комісія
Париж
Урсула фон дер Ляєн
Україна