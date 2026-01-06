Багатонаціональні сили стримування та зобов'язання підтримати Україну у разі повторного нападу: голова Єврокомісії про гарантії безпеки для Києва
Київ • УНН
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що мета засідання Коаліції охочих – забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Вступ України до ЄС буде ключовою гарантією безпеки та центральним стовпом процвітання.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що мета засідання Коаліції охочих - забезпечити надійні гарантії безпеки для України, передає УНН.
Коаліція бажаючих зустрічається сьогодні в Парижі. Наша мета чітка: забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Сильні українські збройні сили, здатні стримувати майбутні напади, багатонаціональні сили стримування та обов'язкові зобов'язання підтримати Україну у разі майбутнього нападу з боку росії.
Крім того, голова Єврокомісії зазначила, що "вступ України до ЄС буде як ключовою гарантією безпеки, так і центральним стовпом нашої трансформаційної пропозиції процвітання".
Готуємо важливі політичні кроки: Зеленський заявив, що сьогодні відбудеться найрепрезентативніша зустріч Коаліції охочих06.01.26, 15:39 • 1496 переглядiв