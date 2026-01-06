Багатонаціональні сили стримування та зобов'язання підтримати Україну у разі повторного нападу: голова Єврокомісії про гарантії безпеки для Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що мета засідання Коаліції охочих - забезпечити надійні гарантії безпеки для України, передає УНН.

Коаліція бажаючих зустрічається сьогодні в Парижі. Наша мета чітка: забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Сильні українські збройні сили, здатні стримувати майбутні напади, багатонаціональні сили стримування та обов'язкові зобов'язання підтримати Україну у разі майбутнього нападу з боку росії. - повідомила фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Крім того, голова Єврокомісії зазначила, що "вступ України до ЄС буде як ключовою гарантією безпеки, так і центральним стовпом нашої трансформаційної пропозиції процвітання".

