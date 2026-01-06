Готуємо важливі політичні кроки: Зеленський заявив, що сьогодні відбудеться найрепрезентативніша зустріч Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні у Парижі відбудеться найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих, а також анонсував підготовку "важливих політичних кроків", передає УНН.

Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Представники 35 країн зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України. Цьому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.