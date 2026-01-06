Готуємо важливі політичні кроки: Зеленський заявив, що сьогодні відбудеться найрепрезентативніша зустріч Коаліції охочих
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про найбільш репрезентативну зустріч Коаліції охочих у Парижі, де готуються важливі політичні кроки. У зустрічі візьмуть участь лідери держав, керівники міжнародних організацій та представники 35 країн.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні у Парижі відбудеться найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих, а також анонсував підготовку "важливих політичних кроків", передає УНН.
Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Макроном06.01.26, 15:21 • 540 переглядiв
Нагадаємо
Представники 35 країн зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України. Цьому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.