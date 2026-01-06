Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Макроном

$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 5476 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 21465 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 36952 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
5 січня, 19:29 • 40155 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
5 січня, 14:42 • 65920 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
5 січня, 14:05 • 119473 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 54659 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 53092 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47446 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 14:05
5 січня, 14:05
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
5 січня, 09:07
5 січня, 09:07 • 135321 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Макроном

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном реальні можливості протидії російському терору та дипломатичні кроки. Зеленський подякував Макрону за лідерство та готовність допомагати Україні.

Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Макроном

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і зазначив - говорили про реальні можливості України протидіяти російському терору, передає УНН.

Під час зустрічі з Президентом Емманюелем Макроном говорили ... про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії. Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки 

- повідомив Зеленський.

Він також зауважив, що сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли.

Готуємо важливі політичні кроки 

- наголосив Зеленський.

Крім того, Президент України подякував Макрону "за лідерство й готовність допомагати".

Зеленський прибув до Парижа06.01.26, 12:59

Нагадаємо

Представники 35 країн зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України. Цьому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна