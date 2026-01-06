Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Макроном
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном реальні можливості протидії російському терору та дипломатичні кроки. Зеленський подякував Макрону за лідерство та готовність допомагати Україні.
Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і зазначив - говорили про реальні можливості України протидіяти російському терору, передає УНН.
Під час зустрічі з Президентом Емманюелем Макроном говорили ... про реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії. Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки
Він також зауважив, що сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли.
Готуємо важливі політичні кроки
Крім того, Президент України подякував Макрону "за лідерство й готовність допомагати".

Представники 35 країн зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України. Цьому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.