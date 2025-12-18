Британца, воевавшего за Украину, приговорили к 13 годам заключения в России
Киев • УНН
Генпрокуратура РФ сообщила об осуждении британца Хейдена Уильяма Дэвиса к 13 годам заключения за "наемничество". Он воевал в Украине против РФ, заключив контракт с Интернациональным легионом обороны Украины.
Детали
Как заявили в прокуратуре, Верховный суд так называемой "днр" вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего великобританца Хейдена Уильяма Дэвиса.
Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК рф (участие наемника в вооруженном конфликте). В суде установлено, что в августе 2024 года Дэвис прибыл в город Тернополь, где заключил контракт с Интернациональным легионом обороны Украины. Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. После этого на должности солдата Дэвис участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил российской федерации на территории "Донецкой Народной Республики
Отмечается, что зимой 2024 года Дэвис был взят в плен армией рф, при себе он имел автомат американского происхождения и патроны к нему.
В генпрокуратуре добавили, что за свою противоправную деятельность "наемник" получил материальное вознаграждение.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дэвиса к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - резюмировали в прокуратуре.
