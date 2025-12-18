Британца, воевавшего за Украину, приговорили к 13 годам заключения в России

$42.340.15
17:59
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах18 декабря, 11:18
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину18 декабря, 11:45
В ЕС объяснили отсрочку рассмотрения финансирования Украины на саммите: технические группы ищут решение18 декабря, 12:53
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал15:04
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
15:30
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал15:04
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей17 декабря, 06:16
Британца, воевавшего за Украину, приговорили к 13 годам заключения в России

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Генпрокуратура РФ сообщила об осуждении британца Хейдена Уильяма Дэвиса к 13 годам заключения за "наемничество". Он воевал в Украине против РФ, заключив контракт с Интернациональным легионом обороны Украины.

Британца, воевавшего за Украину, приговорили к 13 годам заключения в России

Британца Хейдена Уильяма Дэвиса, воевавшего в Украине против рф, приговорили к 13 годам заключения за "наемничество". Об этом сообщили в генпрокуратуре рф, передает УНН.

Детали

Как заявили в прокуратуре, Верховный суд так называемой "днр" вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего великобританца Хейдена Уильяма Дэвиса.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК рф (участие наемника в вооруженном конфликте). В суде установлено, что в августе 2024 года Дэвис прибыл в город Тернополь, где заключил контракт с Интернациональным легионом обороны Украины. Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. После этого на должности солдата Дэвис участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил российской федерации на территории "Донецкой Народной Республики

- добавили в прокуратуре.

Отмечается, что зимой 2024 года Дэвис был взят в плен армией рф, при себе он имел автомат американского происхождения и патроны к нему.

В генпрокуратуре добавили, что за свою противоправную деятельность "наемник" получил материальное вознаграждение.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дэвиса к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним

российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии. Речь идет о Валерии Еремееве.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина
Тернополь