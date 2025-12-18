Британца Хейдена Уильяма Дэвиса, воевавшего в Украине против рф, приговорили к 13 годам заключения за "наемничество". Об этом сообщили в генпрокуратуре рф, передает УНН.

Как заявили в прокуратуре, Верховный суд так называемой "днр" вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего великобританца Хейдена Уильяма Дэвиса.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК рф (участие наемника в вооруженном конфликте). В суде установлено, что в августе 2024 года Дэвис прибыл в город Тернополь, где заключил контракт с Интернациональным легионом обороны Украины. Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. После этого на должности солдата Дэвис участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил российской федерации на территории "Донецкой Народной Республики