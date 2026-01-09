Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ
Киев • УНН
Украина предупредила Польшу об угрозе применения ракеты "Орешник" по Львовской области. Польша привела в боевую готовность системы ПВО, включая батарею Patriot.
Украина предупреждала Польшу об угрозе применения ракеты "Орешник" этой ночью. Из-за этого в Польше были приведены в боевую готовность системы ПВО. Об этом пишет RMF, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Украина предупредила Польшу об угрозе применения ракеты "Орешник" по Львовской области. Из-за этого Оперативное командование Вооруженных сил Польши привело в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны.
В частности, была приведена в боевую готовность батарея Patriot, а также голландские системы вблизи Жешува.
Издание добавляет, что истребители не применялись, так как это "было бы бесполезным" для уничтожения гиперзвуковой ракеты.
Напомним
В минобороны рф заявили об ударе "орешником" по Украине.
СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты "Орешник", которой враг ударил по Львовщине 8-9 января 2026 года. Среди найденных деталей – блок стабилизации и наведения, запчасти двигателя, фрагменты механизма ориентации и сопла.