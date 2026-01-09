Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ

$42.990.27
50.180.25
ukenru
14:55 • 2936 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 6232 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 9140 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 11613 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 9322 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 10644 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 6918 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12075 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 13005 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 14090 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
84%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 33889 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 26599 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 11499 просмотра
Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанныхVideo9 января, 08:12 • 5036 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 24015 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 52409 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 80743 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 55271 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 77998 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 104263 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Львов
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 55866 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 58406 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 80275 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 98774 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 139441 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото

Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Украина предупредила Польшу об угрозе применения ракеты "Орешник" по Львовской области. Польша привела в боевую готовность системы ПВО, включая батарею Patriot.

Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ

Украина предупреждала Польшу об угрозе применения ракеты "Орешник" этой ночью. Из-за этого в Польше были приведены в боевую готовность системы ПВО. Об этом пишет RMF, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Украина предупредила Польшу об угрозе применения ракеты "Орешник" по Львовской области. Из-за этого Оперативное командование Вооруженных сил Польши привело в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны.

В частности, была приведена в боевую готовность батарея Patriot, а также голландские системы вблизи Жешува.

Издание добавляет, что истребители не применялись, так как это "было бы бесполезным" для уничтожения гиперзвуковой ракеты.

Напомним

В минобороны рф заявили об ударе "орешником" по Украине.

СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты "Орешник", которой враг ударил по Львовщине 8-9 января 2026 года. Среди найденных деталей – блок стабилизации и наведения, запчасти двигателя, фрагменты механизма ориентации и сопла.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Львовская область
Служба безопасности Украины
MIM-104 Patriot
Украина
Польша