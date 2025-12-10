російські окупанти засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії за брехливим звинуваченням у вбивстві
Київ • УНН
Окупанти засудили Валерія Єремєєва до 22 років колонії суворого режиму, звинувативши його у розстрілі чоловіка. Вирок винесено без незалежної експертизи, адвокатів та доказової бази.
російські окупанти засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії. Йдеться про Валерія Єремєєва, повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя.
Деталі
Так званий "суд" російських окупантів заявив, що український військовослужбовець розстріляв чоловіка у машині, вважаючи, що у нього нібито "проросійські погляди".
Водночас жодної незалежної експертизи не було. Окупанти також не допустили незалежних адвокатів та не оприлюднили доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення.
Валерію Єремєєву призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму
Також у міськраді уточнили, що всі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою - дискредитувати українських оборонців та звинуватити їх у руйнації міста, спотворивши реальність.
Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь. Майже три місяці жителі міста не мали води, їжі, медикаментів та не мали змоги евакуюватися. російські окупанти весь час обстрілювали місто, знищуючи не лише об’єкти критичної інфраструктури, але й тисячі житлових будинків, лікарні, школи, де переховувалися мирні маріупольці. За попередніми оцінками, щонайменше загинуло понад 22 тисячі цивільних людей, серед них - діти
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Маріуполі російські силовики здійснили масштабний рейд, залучивши понад 90 осіб, включно з поліцією санкт-петербурга. Окупанти намагаються залякати місцевих жителів, щоб вони були лояльними до російської влади та не показували своє невдоволення існуючим станом речей.