російські окупанти засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії за брехливим звинуваченням у вбивстві

російські окупанти засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії. Йдеться про Валерія Єремєєва, повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя.

Так званий "суд" російських окупантів заявив, що український військовослужбовець розстріляв чоловіка у машині, вважаючи, що у нього нібито "проросійські погляди".

Водночас жодної незалежної експертизи не було. Окупанти також не допустили незалежних адвокатів та не оприлюднили доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення.

Також у міськраді уточнили, що всі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою - дискредитувати українських оборонців та звинуватити їх у руйнації міста, спотворивши реальність.

Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь. Майже три місяці жителі міста не мали води, їжі, медикаментів та не мали змоги евакуюватися. російські окупанти весь час обстрілювали місто, знищуючи не лише об’єкти критичної інфраструктури, але й тисячі житлових будинків, лікарні, школи, де переховувалися мирні маріупольці. За попередніми оцінками, щонайменше загинуло понад 22 тисячі цивільних людей, серед них - діти