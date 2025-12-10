$42.180.11
12:17
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 2274 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 5356 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 13863 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 14002 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 25862 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 40658 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 40300 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 31404 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 65072 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

російські окупанти засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії за брехливим звинуваченням у вбивстві

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Окупанти засудили Валерія Єремєєва до 22 років колонії суворого режиму, звинувативши його у розстрілі чоловіка. Вирок винесено без незалежної експертизи, адвокатів та доказової бази.

російські окупанти засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії за брехливим звинуваченням у вбивстві
Фото: міська рада Маріуполя

російські окупанти засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії. Йдеться про Валерія Єремєєва, повідомляє УНН з посиланням на міську раду Маріуполя.

Деталі

Так званий "суд" російських окупантів заявив, що український військовослужбовець розстріляв чоловіка у машині, вважаючи, що у нього нібито "проросійські погляди".

Водночас жодної незалежної експертизи не було. Окупанти також не допустили незалежних адвокатів та не оприлюднили доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення.

Валерію Єремєєву призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму

- заявили у міській раді.

Також у міськраді уточнили, що всі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою - дискредитувати українських оборонців та звинуватити їх у руйнації міста, спотворивши реальність.

Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь. Майже три місяці жителі міста не мали води, їжі, медикаментів та не мали змоги евакуюватися. російські окупанти весь час обстрілювали місто, знищуючи не лише об’єкти критичної інфраструктури, але й тисячі житлових будинків, лікарні, школи, де переховувалися мирні маріупольці. За попередніми оцінками, щонайменше загинуло понад 22 тисячі цивільних людей, серед них - діти

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі російські силовики здійснили масштабний рейд, залучивши понад 90 осіб, включно з поліцією санкт-петербурга. Окупанти намагаються залякати місцевих жителів, щоб вони були лояльними до російської влади та не показували своє невдоволення існуючим станом речей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні