путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД

$42.220.15
49.650.10
ukenru
30 грудня, 18:06 • 13118 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 32752 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 27094 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 24494 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 24525 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 19028 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 17961 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23493 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 35300 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22578 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
85%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія перерахувала 47,7 млн євро на відбудову України: кошти підуть на розмінування та інфраструктуру30 грудня, 18:37 • 3820 перегляди
Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський 30 грудня, 19:25 • 11178 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 6166 перегляди
Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається30 грудня, 20:30 • 9520 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto01:06 • 9396 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 35865 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 39431 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 35298 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 62015 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 60713 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеса
Франція
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 6316 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 32739 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 21221 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 32978 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 46188 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
TikTok
Соціальна мережа
Шахед-136

путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД

Київ • УНН

 • 168 перегляди

російський диктатор володимир путін підписав закон, який дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій, якщо рф не брала участі в їх створенні. Цей закон є спробою убезпечити кремлівське керівництво від міжнародної відповідальності за воєнні злочини.

путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД

російський диктатор володимир путін підписав закон, який дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій, якщо рф не брала участі в їх створенні або не підписувала відповідних договорів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що передусім ідеться про Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

росія ще у 2016 році відкликала свій підпис під Римським статутом, а в березні 2023 року МКС видав ордери на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Новий закон - це спроба юридично убезпечити кремлівське керівництво від міжнародної відповідальності за воєнні злочини

- йдеться у повідолменні.

Вказується, що кремль подає міжнародні суди як "інструмент Заходу" для тиску на судову систему рф та втручання у суверенітет, намагаючись дискредитувати саму ідею міжнародного права та сформувати наратив про його "необов’язковість".

Така риторика є елементом гібридної війни та спрямована на підрив довіри до механізмів притягнення до відповідальності за злочини проти людяності. У мін'юсті рф прямо заявляють, що закон спрямований проти створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який наразі формується на базі Ради Європи. росія заздалегідь оголосила його "неправосудним"

- підкреслюють у ЦПД.

Там наголошують, що відмова рф визнавати міжнародне правосуддя - це відкритий сигнал, що москва не планує зупиняти агресію та нести відповідальність за скоєне.

"Це ще раз підтверджує необхідність посилення санкцій, запуску спеціального трибуналу та персональної відповідальності представників кремлівського режиму", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Частка громадян рф, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до 25%, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення.

росіяни не можуть захопити Запоріжжя: у путіна ілюзія про швидкий розвал фронту - ЦПД30.12.25, 16:57 • 3146 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада Європи
Україна