путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін підписав закон, який дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій, якщо рф не брала участі в їх створенні. Цей закон є спробою убезпечити кремлівське керівництво від міжнародної відповідальності за воєнні злочини.
Деталі
Зазначається, що передусім ідеться про Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.
росія ще у 2016 році відкликала свій підпис під Римським статутом, а в березні 2023 року МКС видав ордери на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Новий закон - це спроба юридично убезпечити кремлівське керівництво від міжнародної відповідальності за воєнні злочини
Вказується, що кремль подає міжнародні суди як "інструмент Заходу" для тиску на судову систему рф та втручання у суверенітет, намагаючись дискредитувати саму ідею міжнародного права та сформувати наратив про його "необов’язковість".
Така риторика є елементом гібридної війни та спрямована на підрив довіри до механізмів притягнення до відповідальності за злочини проти людяності. У мін'юсті рф прямо заявляють, що закон спрямований проти створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який наразі формується на базі Ради Європи. росія заздалегідь оголосила його "неправосудним"
Там наголошують, що відмова рф визнавати міжнародне правосуддя - це відкритий сигнал, що москва не планує зупиняти агресію та нести відповідальність за скоєне.
"Це ще раз підтверджує необхідність посилення санкцій, запуску спеціального трибуналу та персональної відповідальності представників кремлівського режиму", - резюмують у ЦПД.
Частка громадян рф, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до 25%, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення.
