путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД

російський диктатор володимир путін підписав закон, який дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій, якщо рф не брала участі в їх створенні або не підписувала відповідних договорів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що передусім ідеться про Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

росія ще у 2016 році відкликала свій підпис під Римським статутом, а в березні 2023 року МКС видав ордери на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Новий закон - це спроба юридично убезпечити кремлівське керівництво від міжнародної відповідальності за воєнні злочини - йдеться у повідолменні.

Вказується, що кремль подає міжнародні суди як "інструмент Заходу" для тиску на судову систему рф та втручання у суверенітет, намагаючись дискредитувати саму ідею міжнародного права та сформувати наратив про його "необов’язковість".

Така риторика є елементом гібридної війни та спрямована на підрив довіри до механізмів притягнення до відповідальності за злочини проти людяності. У мін'юсті рф прямо заявляють, що закон спрямований проти створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який наразі формується на базі Ради Європи. росія заздалегідь оголосила його "неправосудним" - підкреслюють у ЦПД.

Там наголошують, що відмова рф визнавати міжнародне правосуддя - це відкритий сигнал, що москва не планує зупиняти агресію та нести відповідальність за скоєне.

"Це ще раз підтверджує необхідність посилення санкцій, запуску спеціального трибуналу та персональної відповідальності представників кремлівського режиму", - резюмують у ЦПД.

