30 декабря, 18:06
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 31710 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 26606 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 24095 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 24261 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 18934 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 17900 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 23453 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 35032 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22538 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД

Киев • УНН

 • 4 просмотра

российский диктатор владимир путин подписал закон, который позволяет игнорировать приговоры международных уголовных институтов, если рф не участвовала в их создании. Этот закон является попыткой обезопасить кремлевское руководство от международной ответственности за военные преступления.

путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД

российский диктатор владимир путин подписал закон, который позволяет игнорировать приговоры международных уголовных институций, если рф не участвовала в их создании или не подписывала соответствующих договоров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что прежде всего речь идет о Международном уголовном суде в Гааге.

россия еще в 2016 году отозвала свою подпись под Римским статутом, а в марте 2023 года МУС выдал ордера на арест владимира путина и марии львовой-беловой за незаконную депортацию украинских детей. Новый закон - это попытка юридически обезопасить кремлевское руководство от международной ответственности за военные преступления

- говорится в сообщении.

Указывается, что кремль подает международные суды как "инструмент Запада" для давления на судебную систему рф и вмешательства в суверенитет, пытаясь дискредитировать саму идею международного права и сформировать нарратив о его "необязательности".

Такая риторика является элементом гибридной войны и направлена на подрыв доверия к механизмам привлечения к ответственности за преступления против человечности. В минюсте рф прямо заявляют, что закон направлен против создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который сейчас формируется на базе Совета Европы. россия заранее объявила его "неправосудным"

- подчеркивают в ЦПД.

Там отмечают, что отказ рф признавать международное правосудие - это открытый сигнал, что москва не планирует останавливать агрессию и нести ответственность за содеянное.

"Это еще раз подтверждает необходимость усиления санкций, запуска специального трибунала и персональной ответственности представителей кремлевского режима", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Доля граждан рф, которые считают необходимым продолжать боевые действия против Украины, снизилась до 25%, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения.

Вадим Хлюдзинский

