путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД
российский диктатор владимир путин подписал закон, который позволяет игнорировать приговоры международных уголовных институтов, если рф не участвовала в их создании. Этот закон является попыткой обезопасить кремлевское руководство от международной ответственности за военные преступления.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Отмечается, что прежде всего речь идет о Международном уголовном суде в Гааге.
россия еще в 2016 году отозвала свою подпись под Римским статутом, а в марте 2023 года МУС выдал ордера на арест владимира путина и марии львовой-беловой за незаконную депортацию украинских детей. Новый закон - это попытка юридически обезопасить кремлевское руководство от международной ответственности за военные преступления
Указывается, что кремль подает международные суды как "инструмент Запада" для давления на судебную систему рф и вмешательства в суверенитет, пытаясь дискредитировать саму идею международного права и сформировать нарратив о его "необязательности".
Такая риторика является элементом гибридной войны и направлена на подрыв доверия к механизмам привлечения к ответственности за преступления против человечности. В минюсте рф прямо заявляют, что закон направлен против создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который сейчас формируется на базе Совета Европы. россия заранее объявила его "неправосудным"
Там отмечают, что отказ рф признавать международное правосудие - это открытый сигнал, что москва не планирует останавливать агрессию и нести ответственность за содеянное.
"Это еще раз подтверждает необходимость усиления санкций, запуска специального трибунала и персональной ответственности представителей кремлевского режима", - резюмируют в ЦПД.
