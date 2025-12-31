путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД

российский диктатор владимир путин подписал закон, который позволяет игнорировать приговоры международных уголовных институций, если рф не участвовала в их создании или не подписывала соответствующих договоров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Отмечается, что прежде всего речь идет о Международном уголовном суде в Гааге.

россия еще в 2016 году отозвала свою подпись под Римским статутом, а в марте 2023 года МУС выдал ордера на арест владимира путина и марии львовой-беловой за незаконную депортацию украинских детей. Новый закон - это попытка юридически обезопасить кремлевское руководство от международной ответственности за военные преступления - говорится в сообщении.

Указывается, что кремль подает международные суды как "инструмент Запада" для давления на судебную систему рф и вмешательства в суверенитет, пытаясь дискредитировать саму идею международного права и сформировать нарратив о его "необязательности".

Такая риторика является элементом гибридной войны и направлена на подрыв доверия к механизмам привлечения к ответственности за преступления против человечности. В минюсте рф прямо заявляют, что закон направлен против создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который сейчас формируется на базе Совета Европы. россия заранее объявила его "неправосудным" - подчеркивают в ЦПД.

Там отмечают, что отказ рф признавать международное правосудие - это открытый сигнал, что москва не планирует останавливать агрессию и нести ответственность за содеянное.

"Это еще раз подтверждает необходимость усиления санкций, запуска специального трибунала и персональной ответственности представителей кремлевского режима", - резюмируют в ЦПД.

